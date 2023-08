Tesla est poursuivi en justice pour avoir gonflé l’autonomie de ses voitures électriques

Plusieurs propriétaires de Tesla ont intenté une action en justice contre le constructeur automobile américain en raison d'allégations de fraude à la consommation, une semaine après qu'une enquête de Reuters a révélé que l'entreprise avait exagéré les estimations d'autonomie de ses voitures électriques pendant des années.

Trois propriétaires californiens ont intenté une action collective contre le constructeur automobile, qu'ils accusent d'avoir faussement annoncé une autonomie estimée trop élevée par rapport à la réalité pour ses véhicules électriques.

« Tesla a commercialisé ses véhicules électriques comme ayant une autonomie largement surévaluée dans le but d'augmenter les ventes aux consommateurs », indique l'action en justice. L'action en justice vise à obtenir le statut d'action collective pour représenter toutes les personnes en Californie qui ont acheté un nouveau véhicule Tesla Model 3, Model S, Model Y ou Model X. Les trois plaignants ont tous acheté des voitures Tesla en 2022.

Tesla aurait surévalué l’autonomie de ses voitures

Les propriétaires allèguent que Tesla a commis une fraude, violé des garanties et mené une concurrence déloyale. L'action en justice fait suite à un rapport de Reuters selon lequel Tesla a commencé à modifier l'autonomie des véhicules électriques il y a une dizaine d'années.

Ses voitures afficheraient des chiffres gonflés lorsqu'elles sont complètement chargées, et ne commenceraient à afficher des chiffres exacts qu'à partir d'une charge de 50 % de batterie. Pour éviter les plaintes, le constructeur automobile aurait créé une « équipe de diversion » chargée de persuader les utilisateurs d'abandonner les appels d'assistance relatifs à l'autonomie.

Adam A. Edwards, avocat chez Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, le cabinet qui représente les propriétaires de Tesla dans le procès, a déclaré dans un communiqué obtenu par Reuters : « Si Tesla avait honnêtement annoncé ses gammes de véhicules électriques, les consommateurs n'auraient pas acheté les modèles Tesla ou les auraient payés beaucoup moins cher. Si Tesla avait annoncé honnêtement ses gammes de véhicules électriques, les consommateurs n'auraient pas acheté de véhicules Tesla ou les auraient payés beaucoup moins cher ».

Les prédictions d’autonomie du tableau de bord seraient fausses

Reuters avait également rapporté que Tesla avait écrit des algorithmes pour ses compteurs d'autonomie dans le tableau de bord, prédisant des estimations du meilleur scénario pour le nombre de kilomètres que les conducteurs peuvent compter s'ils ont des batteries pleines, selon une source anonyme.

Selon l’un des plaignants, un trajet de 148 km a réduit son estimation d'autonomie d'environ 182 293 km. Il a pris un rendez-vous d'entretien, craignant que quelque chose n'aille pas, mais un technicien l'a appelé et a annulé le rendez-vous.

Selon la plainte, le technicien lui a dit que l'estimation de l'autonomie était basée sur une batterie pleine et ne prenait pas en compte l'usure due à des variables telles que le fonctionnement de la climatisation, la circulation, les conditions de vent, etc.

Les plaignants espèrent désormais obtenir des dommages-intérêts non spécifiés. Il reste maintenant à savoir si les propriétaires auront ou non gain de cause, et si Tesla va rectifier le tir en affichant correctement l'autonomie restante sur ses véhicules. Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que Tesla est accusée de tromper ses clients sur l'autonomie de ses véhicules. Au début de l'année, la Corée du Sud a infligé une amende de 2,2 millions de dollars à l'entreprise pour ne pas avoir indiqué comment l'autonomie est affectée par le froid.

L'entreprise est également déjà confrontée à un certain nombre d'autres poursuites. Un autre recours collectif allègue que Tesla a violé la vie privée de ses clients, tandis que le Department of Motor Vehicles de Californie poursuit aussi l'entreprise en raison des affirmations de Musk sur les performances de son logiciel d'aide à la conduite “Full Self-Driving”, entre autres.