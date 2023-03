Tesla veut stimuler ses ventes et lance un programme de parrainage basé sur le principe de la Loot Box

Tesla reprend son programme de parrainage pour relancer des ventes que nombre d'observateurs estiment au ralenti.

Si Tesla est bien une marque de référence en matière de voitures électriques, cela ne se traduit plus dans les chiffres de ventes. Il y a diverses raisons à cela, la fin des subventions à l’achat de véhicules électriques aux États-Unis étant l’une de celles-ci. L’augmentation continue des tarifs de la compagnie ainsi que la fin des « cadeaux » aux parrainages offerts jusqu’en 2021 sont également des facteurs à prendre en compte dans le désintérêt croissant que subit la compagnie. Par ailleurs, la concurrence, de Volkswagen notamment, est toujours plus féroce, avec des produits aux designs toujours plus séduisants tels que la Volkswagen ID.3, et aux prix agressifs, comme l’illustre la future ID. 1, une citadine électrique à moins de 20 000 €.

L’annonce par Tesla de la reprise du programme de parrainage en Europe pourrait convaincre tous les clients hésitants. La compagnie détaille le nouveau fonctionnement du programme : « En tant que propriétaire, chaque fois que vous faites entrer un nouvel ami ou un nouveau membre de votre famille dans la communauté Tesla, vous et cette personne gagnez tous les deux des crédits ; vous gagnez des crédits de parrainage (2000) et cette personne gagne des crédits d’achat (100) ».

Tesla inaugure un nouveau programme de parrainage pour relancer les ventes

Le site de Tesla précise que « tous vos crédits ont la même valeur et sont cumulés sous un seul solde dans votre Loot Box. Les crédits peuvent être échangés contre des récompenses de parrainage dans la Boutique de la Loot Box ». Cela dit, ne tardez pas à utiliser vos avantages, car les crédits expirent 12 mois après la date d’acquisition.

Bien que moins avantageuse qu’auparavant, l’offre reste pourtant alléchante. Tesla surenchérit avec une initiative qui ne durera jusqu’au 31 mars 2023. Pour tout nouveau parrainage validé d’ici là, la compagnie vous offrira pas moins de 10 000 crédits. Un montant qui, selon MacGénération, vous permettra d’acquérir un Wall Connector et de recharger votre voiture à domicile.

