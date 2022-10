Tesla lance une station de recharge à domicile compatible avec les autres voitures électriques

Tesla vient d'annoncer le lancement aux Etats-Unis d'une nouvelle station de recharge domestique compatible avec l'ensemble des voitures électriques disponible sur le marché américain. Ce connecteur mural J1172 est proposé au prix de 550 dollars sur le site US de Tesla.

Depuis plusieurs années maintenant, Tesla fait en sorte d'ouvrir son écosystème de recharge aux autres constructeurs de voitures électriques. Cela est passé notamment par l'ouverture du réseau Superchargeur aux véhicules électriques d'autres marques, une mesure entrée en vigueur en France depuis janvier 2022. Aujourd'hui, on trouve plus de 4600 bornes Superchargeurs accessibles pour tous dans 14 pays.

En novembre 2021, Tesla avait également fait une annonce de taille concernant le marché américain. La marque avait lancé à l'époque une station de recharge à domicile équipée d'une prise J1172. Baptisée J1772 Gen 2 Wall Connector, cette connecteur mural permettait donc à n'importe quel véhicule électrique hors Tesla de se recharger à la maison. Néanmoins, Tesla a rapidement retiré le produit de son site officiel pour une raison toujours inconnue.

Tesla annonce le retour de sa station de recharge pour toutes les voitures électriques

Or, le constructeur américain vient tout juste d'annoncer le retour de sa station de recharge domestique dans une toute nouvelle version vendue au prix de 550 dollars : “Notre connecteur mural J1772 est une solution de recharge pratique pour les véhicules électriques Tesla et non Tesla, et il est idéal pour la maison, les appartements, les propriétés hôtelières et les lieux de travail”, écrit la marque.

Comme le laisse entendre la description du produit, Tesla vise également les professionnels avec cette nouvelle solution de recharge : “Si vous êtes un promoteur, un gestionnaire ou un propriétaire de biens immobiliers commerciaux et que vous souhaitez acheter plus de 12 connecteurs muraux J1172, visitez le site Commercial Charging”.

Il faut dire que l'appareil présente certains atouts. Il est capable de fournir jusqu'à 77 kilomètres d'autonomie par heure de recharge, dispose d'un câble d'une longueur conséquente de 7,3 mètres (24 pieds) et offre des niveaux de puissance personnalisables sur une toute une plage de raccordements au réseau et d'ampérages.

Par ailleurs, il permet également de partager l'alimentation afin de recharger plusieurs véhicules électriques en même temps. “Cette fonctionnalité permet le partage de l'alimentation d'un même circuit avec un maximum de six Wall Connectors, qui reçoivent tous une charge suffisante”, précise Tesla sur son site.

Source : Electrek