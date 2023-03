ID.3 2023 : Volkswagen ouvre les précommandes en Allemagne

Volkswagen vient tout juste d'ouvrir les précommandes pour la nouvelle version de l'ID.3. En effet, sa citadine électrique va profiter d'un lifting bienvenu en 2023. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir les prix proposés par le constructeur.

Avec l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves dès 2035 fixée par l'Union européenne, de nombreux constructeurs ont décidé d'accélérer leur transition énergétique.

Dans cette course à l'électrification, Volkswagen bénéficie d'une avance considérable par rapport à certains concurrents. D'ici 2026, la marque allemande compte lancer pas moins de 10 véhicules électriques inédits. Rien qu'en 2023, trois nouveaux modèles vont débarquer sur le marché, à savoir la refonte de l'ID.3, la fameuse berline ID.7, pensée pour concurrencer la Tesla Model 3, sans oublier la variante à empattement long de l'ID. Buzz.

Début mars, VW a levé le voile justement sur la nouvelle version de l'ID.3. Cette refonte, plutôt timide, se contente surtout de gommer les principaux défauts du modèle d'origine, notamment du côté de l'habitacle. Et justement, trois semaines après cette présentation, la version révisée de l'ID.3 est disponible en précommande en Allemagne.

Des prix plus attractifs sur l'ID.3 2023

L'occasion pour nous de découvrir la grille tarifaire instaurée par Volkswagen. Comme l'ont annoncé de récentes rumeurs, les prix ont été revus à la baisse. Ainsi, la nouvel ID.3 “Pro” avec sa batterie de 58 kWh est proposée à partir de 39 995 € sur le configurateur de la marque.

Lors du lancement de l'ID.3 première du nom, cette configuration était affichée à 37 790 €. Mais avec la pénurie mondiale de puces électroniques et l'inflation grandissante, VW a augmenté à plusieurs reprises ses tarifs pour finir à un prix de départ de 43 995 € en Allemagne.

Un prix de départ sous la barre des 40 000 € en France ?

Dans l'Hexagone, l'ancien modèle était proposé quant à lui à 46 750 €. Toutefois, il proposait des équipements supplémentaires. De fait, on peut tabler sur un prix inférieur en France (sous la barre des 40 000 €) pour l'entrée de gamme de cette nouvelle ID.3.

Sur cette ID.3 Pro, on retrouvera de nombreux équipements de série, comme les jantes 18 pouces, les phares à LED, le volant multifonctions en imitation cuir, sans oublier diverses aides à la conduite comme le Park Assist, l'assistance au freinage d'urgence ou le Lane Assist pour le maintien dans la voie.

L'ID.3 Pro S vendue au-dessus des 47 000 €

Mais ce n'est pas tout puisque le configurateur dévoile quelques détails sur l'ID. 3 Pro S, le modèle Premium de la gamme. Ainsi, la citadine dotée d'une batterie de 77 kWh se négocie ici à 47 595 € (ce qui l'exclut en France des critères d'attribution pour le bonus écologique de 5 000 €). Dans l'Hexagone, le modèle équivalent, à savoir la Pro S First Exclusive, est vendue à partir de 55 600 €.

Affichant une autonomie de 545 km en cycle WLTP et une puissance de 150 kW (204 chevaux), elle bénéficie d'une charge plus rapide grâce aux améliorations apportées sur la plateforme MEB. Désormais, la recharge peut s'effectuer jusqu'à une puissance maximale de 170 kW. Enfin, l'offre en équipements est plus étoffée, avec des jantes en aluminium 19″ et des sièges ErgoActive électriques.