Tesla est autorisé à construire sa station Superchargeurs avec restaurant et écran géant

Près de deux ans après l'annonce initiale du projet un peu fou d'Elon Musk, Tesla vient enfin d'obtenir l'autorisation de la municipalité de Los Angeles pour construire sa fameuse station Supercharger avec un restaurant et un écran de cinéma géant.

Dès 2021, Elon Musk a fait connaître son ambition de transformer les stations Supercharger en véritables zones de loisirs dans lesquelles les propriétaires de Tesla pourront se restaurer et regarder des films durant la recharge de leurs voitures.

Depuis cette annonce, ce projet un peu fou s'est fait un peu oublié à notre bon souvenir. Malgré tout, Tesla avait publié quelques plans en juin 2022, ce qui a permis à des fans talentueux de proposer des rendus 3D de cette fameuse station Supercharger aux allures de diner (ndrl : restaurant traditionnel américain emblématique des années 50-60).

Tesla obtient l'autorisation de construire sa station Supercharger/Diner

Or et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Teslarati, Tesla vient de recevoir l'approbation du département de la construction et de la sécurité de Los Angeles pour construire ce Supercharger Diner and Drive-in Movie à West Hollywood. Installé au 7001 W. Santa Monica Boulevard, ce complexe inédit comprendra pas moins de 32 stations Superchargers, mais aussi un restaurant du type diner, des sièges sur le toit de l'établissement et deux écrans de cinéma géants où des extraits de films populaires seront diffusés.

Contrairement à ce que l'on pouvait penser, Tesla ne diffusera pas des films en entier dans cette station d'un nouveau genre. Même si l'on se doute qu'il s'agit d'une question de droits, il s'agit d'une bonne méthode pour Tesla d'empêcher les utilisateurs de s'éterniser sur le site (et donc de faire attendre d'autres conducteurs dans le besoin d'une recharge). D'après le constructeur, les stations présentes sur place permettront d'obtenir 320 km d'autonomie en seulement 15 minutes.

Les demandes pour ce projet ont été soumises en novembre 2022, avec le concours du cabinet Stantec Architecture et PCL Construction Services (qui officie en tant qu'entrepreneur). Ces plans ont été approuvés par la ville de Los Angeles, tandis que le permis de construire a été délivré ce 18 juillet 2023. Ce 9 août 2023, l'inspection initiale des travaux de terrassement a été effectuée et approuvée par les autorités compétentes. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand cette station unique au monde ouvrira ses portes.

