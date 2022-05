Tesla : un pirate réussit à installer Apple CarPlay dans sa voiture, voici comment il a fait

First release of @TeslaAndroid is out on https://t.co/YFkhmc5QOf

Sources are available on https://t.co/UHhfaNq8Ow under GNU GPL v3.0

Please use the issue tracker for any install related questions!

Go, run CarPlay or ScanMyTesla directly on the Tesla display! pic.twitter.com/XVtvG2Qvyr

— Michał Gapiński (@mikegapinski) May 7, 2022