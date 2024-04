Tesla Semi : depuis presque 10 ans, ces clients attendent la livraison des camions électriques

Tesla est très en retard sur la livraison de ses camions électriques. Certaines entreprises en ont reçu seulement une partie, quand d'autres attendent les leurs depuis bientôt 10 ans maintenant.



Évoquez le constructeur automobile Tesla autour de vous et relevez à quels véhicules les gens pensent spontanément. 9 fois sur 10, il s'agira des Model 3, des Model Y ou d'un autre de la célèbre gamme de voitures électriques. Au milieu de tout ça, peut-être que quelqu'un évoquera un camion. Il aura raison. On l'oublie souvent, mais depuis 2017, la firme d'Elon Musk développe aussi des Semi avec 800 km d'autonomie. Ils sont destinés au transport de marchandises, un secteur que le milliardaire veut rendre plus propre dans la mesure où les camions thermiques utilisés actuellement représentent “20 % des émissions de véhicules aux États-Unis“.

C'est d'ailleurs uniquement là-bas que l'on trouve les Tesla Semi, même si récemment, des indices laissent penser qu'ils vont bientôt débarquer en Europe. Dès l'annonce de 2017, plusieurs entreprises américaines ont passé commande. PepsiCo en a ainsi réservé 100. En avril 2024, soit 7 ans plus tard, la société révèle qu'elle n'en a reçu que 36. Le constructeur est très en retard sur ses livraisons, et ce n'est pas prêt de s'arranger si l'on en croit les témoignages de ses autre clients.

Tesla n'a pas livré tous ses Semi électriques, des entreprises attendent depuis 7 ans

En octobre 2022, Tesla a un discours très optimiste : son but est de fabriquer 50 000 Semi d'ici 2024. Un objectif annoncé comme irréalisable un an plus tard car “il n'y a juste pas assez de batterie” pour atteindre “le volume de production” des camions, explique Elon Musk. Les entreprises attendent, et si elles sont basées en Europe, la situation est pire. ASKO Norway, société de transport norvégienne, a commandé 10 camions électriques en 2017. Elle n'en a vu aucun à ce jour.

Dans ces conditions, pas d'autres choix que de se tourner vers d'autres fabricants comme Scania ou Volvo. Leurs camions ont moins d'autonomie, mais c'est toujours mieux que rien. Tout le monde est en discussion avec Tesla pour savoir quand les Semi seront livrés. Aucune date n'a été avancée officiellement. La marque aurait dit à Svein Sollie, directeur des transports chez ASKO Norway, qu'elle s'occuperait en priorité de PepsiCo et de ses autres clients américains.

