Tesla retire le baby-sitter de ses robotaxis et bloque le volant aux passagers

Les robotaxis de Tesla jouent enfin en solo. Plus de superviseur caché à l’avant, plus de volant à saisir en cas de doute. Cette fois, la voiture décide seule de tout.

Depuis plusieurs mois, Tesla teste ses robotaxis dans les rues d’Austin, au Texas. Le service a été lancé dès le départ avec un superviseur présent à bord, installé côté passager. Bien que ce dernier ne puisse ni diriger ni freiner, il pouvait déclencher un arrêt d’urgence en cas de problème. Cette phase de test visait à encadrer la conduite autonome dans un environnement réel. Malgré cette surveillance, plusieurs accidents mineurs avaient été recensés dès les premières semaines.

Aujourd’hui, Tesla franchit une nouvelle étape. Ses robotaxis circulent désormais sans aucun agent à bord. Le siège passager est vide et le volant est bloqué pour empêcher toute tentative de prise de contrôle. L’entreprise affirme que ses voitures n’ont plus besoin de surveillance humaine pour rouler en ville. Les trajets totalement autonomes sont pour l’instant limités à Austin, où la législation autorise les véhicules sans conducteur. La firme prévoit d’élargir progressivement le service.

I am in a robotaxi without safety monitor pic.twitter.com/fzHu385oIb — TSLA99T (@Tsla99T) January 22, 2026

Tesla bloque le volant et mise sur une autonomie totale de ses Model Y robotaxis

Les véhicules utilisent une version spéciale du logiciel FSD, baptisée « unsupervised FSD » (FSD non supervisé). Contrairement à la version classique installée chez les particuliers, elle permet une conduite sans aucune supervision. Tesla interdit même aux passagers de toucher le volant. En cas de tentative répétée, la voiture se gare automatiquement sur le bas-côté. Cette configuration reflète la confiance de la marque dans son système. Pour la justifier, cette dernière transmet ses statistiques de sécurité à des assureurs partenaires comme Lemonade.

Tesla prévoit aussi de faire évoluer son modèle économique. À terme, les propriétaires de Model Y dotés du matériel compatible (HW4) pourront prêter leur véhicule à la plateforme Robotaxi. En contrepartie, ils recevront une part des revenus générés. L’assureur américain Lemonade propose déjà des tarifs réduits pour les trajets effectués en mode FSD, jusqu’à 50 % moins chers que ceux liés à un conducteur humain. Reste à voir si les performances du système seront suffisantes pour rassurer les passagers… et les régulateurs en particulier.