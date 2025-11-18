Tesla : il s’endort au volant du Robotaxi alors qu’il est censé vérifier que le passager est en sécurité

Une vidéo d'un employé de Tesla est en train de faire le tour de Reddit. On y voit la personne au volant d'un robotaxi, poste qu'elle occupe précisément pour s'assurer que la voiture ne met pas en danger son passager. Seul petit bémol : elle a fait une petite sieste durant le trajet.

Depuis cet été, Tesla a rejoint le club très fermé des opérateurs de taxis autonomes. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Dès son premier jour, la firme a dû gérer trois accidents survenus sur les routes californiennes. Or, l'état américain a justement des règles très strictes pour autoriser les compagnies à déployer leur flotte de taxis autonomes. Ces dernières doivent en effet prouver que leurs véhicules sont un bel et bien un niveau d'autonomie de niveau 4.

En attendant, Tesla a donc trouvé la solution : placer un chauffeur… censée se conduire d'elle-même. Un choix plutôt cocasse, censé rassurer les clients donc. Mais même sur ce point, on ne peut pas vraiment dire que c'est une réussite. Les accidents continuent de se produire, et les clients ne sont visiblement pas au bout de leur surprise. Une vidéo récemment postée sur le subreddit de San Francisco en est la preuve parfaite.

Y a-t-il un chauffeur dans le Robotaxi ?

“J'ai pris un Tesla Robotaxi à San Francisco il y a un peu plus d'une semaine. J'ai déjà utilisé ce service à plusieurs reprises et il a toujours été excellent. Je me suis en fait senti plus en sécurité que dans un véhicule de covoiturage classique”, écrit l'internaute ayant posté la vidéo. Au départ, tout se passe donc très bien jusqu'à ce que le chauffeur décide de piquer une petite sieste.

“Le chauffeur s'est littéralement endormi au moins trois fois pendant le trajet. À chaque fois, l'alerte de sécurité de la voiture s'est déclenchée et c'est le bip qui l'a réveillé.” Dans la vidéo, on aperçoit effectivement le chauffeur se réveiller brusquement lorsque l'alarme du véhicule se déclenche. Une mesure de sécurité précisément prévue à cet effet. Si sa mission était de vérifier que le Robotaxi était sécurisé, quelque part, on peut dire que c'est une réussite…