Tesla : restaurant géant et cinéma en plein air, voici à quoi ressemble le projet un peu dingue d’Elon Musk

Tesla cherche depuis plusieurs années maintenant à enrichir l'expérience offerte aux utilisateurs lors de la recharge de leur véhicule. Voilà pourquoi on retrouve souvent les Superchargeurs près de zones commerciales, de restaurants ou sur des aires d'autoroute. Avec ce nouveau projet, la marque compte aller beaucoup plus loin.

Si Tesla est connue pour ses voitures électriques, la marque a su au fil des années diversifier ses activités. Tesla s'est lancée dans la vente de panneaux solaires, avec plus ou moins de succès, tandis qu'Elon Musk a a annoncé en fin octobre 2021 le lancement d'une bière Tesla, la GigaBier.

L'entreprise a d'ailleurs fait connaître ses ambitions dans les métiers de bouche en confirmant l'ouverture prochaine d'une chaîne de restaurants. Comme vous le savez peut-être, Elon Musk n'a jamais caché son envie de faire en sorte que le passage à la pompe, ou plutôt à la station de recharge, soit un moment agréable pour l'utilisateur. Pour ce faire, le milliardaire veut transformer les stations Superchargeur en véritables centres de divertissements.

D'ailleurs, Elon Musk avait d'ores et déjà évoqué en détail la toute première station de ce type. Installée à Santa Monica, tout près d'Hollywood, elle abritera un très grand diner américain dans le style des années 50 (ndlr : restaurant traditionnel du pays de l'Oncle Sam), un cinéma en plein air et des dizaines de bornes Superchargeurs.

Restaurant, cinéma et Superchargeurs, la formule un peu folle de Tesla

Et justement, Tesla vient enfin de déposer le permis de construire pour ce projet un peu fou. Comme en attestent les plans publiés sur Twitter, on retrouve bel et bien ce grand diner, accompagné de deux écrans de cinéma en plein air. D'après les dires de Tesla, l'idée est diffuser des court-métrages d'une trentaine de minutes, ce qui correspondrait au temps de recharge offert par les Superchargeurs.

Les clients pourront venir recharger leur Tesla grâce aux 29 bornes Superchargeurs 324 kW. D'après un investisseur de Tesla, ces nouvelles bornes seront lancées d'ici la fin d'année 2022. Et pour les moins pressés, cinq stations Tesla Destination Charger (Recharge à destination dans la langue de Molière) seront également disponibles.

Maintenant, vous vous demandez à quoi pourrait bien ressembler cette aire de recharge une fois terminée. Ed Howard, un architecte américain plutôt habile en modélisation 3D, a utilisé les plans diffusés par Tesla pour produire quelques concepts 3D. Il faut bien avouer que le résultat est prometteur et pourrait bien être assez proche de la vision de Tesla. Les plus attentifs d'entre-vous ont peut-être remarqué la présence de quelques easter egg dans ces croquis, comme le Tesla Roadster envoyé dans l'espace à l'écran ou encore la présence d'un Cybertruck blanc sur le parking du diner.