Tesla : Elon Musk reconnaît avoir fait des erreurs avec son projet de toit solaire

Elon Musk a reconnu avoir fait des erreurs avec Tesla et son projet de toit solaire. Des erreurs qui ont entraîné de nouveaux dépassements des coûts et des retards conséquents. À l'heure actuelle, la division “Solar Roof”, dévoilée en 2016, n'est toujours pas rentable.

Ce n'est pas dans l'habitude d'Elon Musk, mais le milliardaire a reconnu avoir commis des “erreurs significatives” avec le projet “Solar Roof” ou toit solaire de Tesla. Le constructeur américain a présenté pour la première fois cette technologie en 2016. Le principe est simple : recouvrir la toiture d'une maison avec des panneaux solaires. L'énergie solaire capturée vient alimenter les PowerWall, d'énormes batteries rechargeables qui s'occupent de transformer l'énergie solaire en électricité.

Si le projet est prometteur et que le rendement énergétique est au rendez-vous, le toit solaire de Tesla est actuellement un gouffre financier pour le fabricant. Malgré des bénéfices pour la division “Production et stockage d'énergie” de 494 millions de dollars lors du premier trimestre 2021, le projet “Solar Roof” n'est pas encore rentable.

La faute à de mauvaises appréciations de la part de Tesla, qui n'a pas su évaluer la difficulté pour installer les panneaux solaires sur certains toits. Comme l'a précisé Elon Musk lors d'une conférence téléphonique auprès des actionnaires, “si un toit existant présente des protubérances ou des problèmes au niveau de la structure sous-jacente, ou s'il n'est assez solide pour accueillir les panneaux solaires de Tesla, le coût peut-être deux ou trois fois plus élevé que les estimations initiales de Tesla”.

Une accélération du déploiement des panneaux solaires en 2021

Il poursuit : “Tesla rembourse les dépôts des clients qui ne veulent pas payer l'augmentation des prix”. Les déclarations du PDG surviennent justement après la multiplication des plaintes des clients, qui affirment notamment que Tesla fait grimper soudainement les prix au moment de l'installation. Il faut rajouter à cela les quelques problèmes de sécurité qu'a rencontrés le projet.

En novembre 2020, une importante faille de sécurité avait menacé les batteries PowerWall de Tesla. Selon les révélations de plusieurs chercheurs en sécurité informatique, il était possible d'endommager une batterie, ou le même réseau électrique d'une maison équipée d'une PowerWall via une simple attaque par force brute. Malgré cet aveu d'échec, Elon Musk ne compte pas reléguer le projet “Solar Roof” au placard et a promis que Tesla allait accélérer et améliorer l'installation de ses panneaux solaires durant l'année 2021.

Source : The Verge