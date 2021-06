Tesla va bientôt ouvrir ses propres restaurants, c’est confirmé

Tesla se lance dans la restauration ! Afin d'enrichir ses stations de recharge, le géant des voitures électriques souhaite y intégrer des bars, des restaurants, des self-services ainsi que des salles de cinéma en plein air. D'ailleurs, Elon Musk devrait bientôt inaugurer une station haut de gamme et titanesque aux Etats-Unis, avec plusieurs façons de divertir les conducteurs pendant que leur Tesla recharge sa batterie.

Les internautes du forum Reddit TeslaMotors, qui réunit les amoureux de la marque automobile, ont repéré un nouveau dépôt de marque auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Tesla souhaite que son logo, et tous les éléments distinctifs de sa marque, puisse faire référence à des services de restaurations divers et variés, comme des bars, restaurants, self-service ou encore un drive-in.

Le dépôt mentionne aussi la possibilité d'héberger des consommateurs. On imagine donc que Tesla pourrait à terme ouvrir des hôtels pour les conducteurs exténués par leur trajet sur la route. La demande a été récemment acceptée par le bureau des brevets et des marques des Etats-Unis.

Tesla va bientôt ouvrir son premier SuperCharger avec restaurant et cinéma

Les ambitions affichées par Tesla ne sont pas vraiment une surprise. Elon Musk n'a jamais caché son intention de transformer les stations recharge SuperCharger, actuellement disposées sur des parkings de lieux publics, en véritables centres de divertissement.

Elon Musk s'apprête d'ailleurs à ouvrir un immense SuperCharger à Santa Monica (Californie). Composé de 62 stations de charge, le centre proposerait un restaurant de type dinner des années 50, une salle d'eau pour se rafraichir et un cinéma en plein air avec plus de 100 films à l'affiche. Dans le restaurant, les plats seraient servis par des serveurs qui se déplacent en rollers. On y trouverait aussi un parking adapté au gabarit hors norme du Cybertruck, le pick-up électrique futuriste de Tesla.

Evidemment, la firme automobile cherche à occuper et distraire les conducteurs de ses voitures électriques pendant la phase de recharge. Contraint d'attendre que la batterie se recharge, les automobilistes pourront passer le temps, et dépenser leur argent, en profitant des services sur mesure de Tesla.