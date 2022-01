Tesla Superchargeurs : une recharge encore plus rapide avec 324 kW de puissance fin 2022

Recharger les batteries de sa Tesla pourrait prendre encore moins de temps d'ici la fin d'année 2022. D'après un investisseur du constructeur, Tesla pourrait améliorer ses Superchargeurs V3 et augmenter leur puissance à hauteur de 324 kW.

En ce 26 janvier 2022, il était prévu qu'Elon Musk divulgue la feuille de route de Tesla concernant les produits et innovations à venir en 2022. Et justement, l'un des investisseurs du groupe, un certain Sawyer Merrit, vient de dévoiler sur Twitter l'un des projets de la marque. Selon ses dires, Tesla compte augmenter la puissance de ses Superchargeurs V3 d'ici la fin d'année 2022.

Jusqu'à maintenant, les Superchargeurs V3 offrent une puissance de 250 kW, de quoi obtenir en moyenne 120 km d'autonomie en 5 minutes de recharge seulement. De leur côté, les Superchargeurs V1 et V2 offrent seulement 100 et 150 kW de puissance. Seulement et d'après les sources de Sawyer Merrit, chef d'entreprise et investisseur de Tesla, le constructeur compte augmenter la vitesse de charge de ses Superchargeurs V3.

“Les Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord verront leur vitesse de charge passer à 324 kW (contre 250 kW auparavant) dans le courant de l'année”, assure-t-il sur Twitter. Comme il le précise sur l'oiseau bleu, ce nouveau seuil concerne uniquement les infrastructures américaines dans un premier temps. Il faudra donc croiser les doigts pour que les Superchargeurs installés en France profitent de cette amélioration.

Les Superchargeurs bientôt à niveau face aux bornes Ionity ?

Avec une puissance de 324 kW, Tesla réduirait le gap qui le sépare des bornes de recharge Ionity, qui offrent une vitesse de charge de 350 kW. De quoi inciter les propriétaires d'autres véhicules électriques d'opter pour la solution de recharge de Tesla, car comme vous le savez peut-être, le constructeur s'apprête à ouvrir les Superchargeurs aux VE des marques concurrentes.

Notez toutefois que cette information n'a pas été confirmée par Tesla ou son PDG Elon Musk, il conviendra donc de prendre les déclarations de Sawyer Merrit avec des pincettes. Par ailleurs, il est possible que cette augmentation de la puissance des Superchargeurs ait un impact sur la facture.

Depuis novembre 2021, Tesla a mis à jour son système de paiement à la minute des Superchargeurs. Auparavant, la grille tarifaire se divisait en deux niveaux : le prix à la minute sur les bornes égales ou inférieures à 61 kW et le prix à la minute pour les bornes dont la puissance est supérieure à 61 kW. Désormais, les tarifs sont répartis sur quatre niveaux, le dernier pallier étant réservé aux bornes dotées d'une puissance supérieure à 180 kW. Qui sait, peut-être que Tesla pourrait envisager la création d'un cinquième pallier dédiée aux bornes 324 kW. Affaire à suivre donc.