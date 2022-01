Model 3 et Model Y : les pompes à chaleur de Tesla au centre d’une enquête au Canada

Les autorités canadiennes ont décidé d'enquêter sur plusieurs problèmes potentiels autour des pompes à chaleur des Tesla Model 3 et Model Y. En effet, des propriétaires ont déposé des plaintes pour un manque de chaleur important dans l'habitacle, notamment par grand froid. Ce qui peut poser de graves soucis, surtout au Canada.

Alors que Tesla vient de procéder au plus important rappel de véhicules de son histoire, les autorités canadiennes viennent d'ouvrir “une enquête d'évaluation” portant sur d'éventuels problèmes avec le système HVAC des Tesla Model 3 et Model Y. Il s'agit ni plus ni moins de tous les systèmes qui concernent la ventilation, le chauffage et la climatisation du véhicule.

En effet, plusieurs propriétaires canadiens de Model 3 et Model Y affirment avoir rencontré des problèmes avec les pompes à chaleur de leurs voitures. Déjà présentes sur les Model Y, Tesla a intégré en 2021 sur les Model 3 un combo Octovalve/pompe à chaleur.

Il permet notamment de gagner quelques dizaines de kilomètres d'autonomie par temps froid, en récupérant la chaleur depuis d'autres éléments de la voiture comme le moteur. D'après les 16 plaintes qu'a reçu Transports Canada, soit l'un des ministères des Transports du gouvernement fédéral canadien, toutes décrivent un cruel manque de chaleur dans l'habitacle par temps froid.

Tesla est au courant de ce problème de chaleur

Pour l'instant, l'institution enquête sur la nature exacte de ces problèmes. La principale préoccupation des autorités canadiennes est le fait que les voitures concernées ne soient pas en mesure de dégager correctement le pare-brise et d'offrir une bonne visibilité sur la route. Il ne s'agit pas seulement de la glace ou de la neige sur l'extérieur du pare-brise, mais aussi de la buée provoquée par la respiration des passagers.

Bien entendu, le manque de chaleur globale dans l'habitacle est aussi une inquiétude, surtout quand on sait que la température peut atteindre les -30° Celsius au Canada en hiver. Pour l'instant, l'organisme n'a pas émis de rappel officiel. Néanmoins, Tesla est visiblement au courant de ces avaries, comme le prouve cette déclaration sur le forum Tesla Owner's Club : “Tesla prend ce problème de climat par temps froid très au sérieux – ils sont très préoccupés par la sécurité des conducteurs et ont définitivement fait de ce problème une priorité”. Ne reste plus qu'à espérer qu'une simple mise à jour logicielle à distance suffise pour régler ce dysfonctionnement de la pompe à chaleur et des systèmes HVAC des véhicules concernés.

Source : InsideEV's