Tesla Model 3 : le mode Sentinelle a filmé l’agression de son propriétaire

Une Tesla Model 3 a filmé l’agression de son propriétaire à proximité d’une borne de recharge. Grâce à la vidéo réalisée par la caméra de la voiture, la police a rapidement pu interpeller l’agresseur.

Le mode sentinelle de la Tesla Model 3 a filmé l’agression de son propriétaire sur un parking en Espagne, rapportent nos confrères d’Electrek. Une fois activé, ce mode de surveillance filme tout ce qu’il se passe aux alentours pendant que la voiture est en stationnement. L’option vise à dissuader les voleurs de voiture et les vandales de s’approcher du véhicule. Les vidéos sont alors stockées sur un périphérique branché au port USB de la voiture.

Interrogé par le média au sujet de l’incident, Mathew Lambert, propriétaire de la Model 3, explique s’être garé dans un centre commercial de Manresa (Espagne) afin d’y recharger sa voiture à une borne. Sur place, l’homme a constaté que deux voitures avec moteur thermique bloquaient le chemin.

La police a arrêté l’agresseur grâce à la vidéo

L’un des conducteurs a rapidement déplacé sa voiture afin de laisser passer la Model 3. L’autre automobiliste n’a pas aussi bien réagi aux demandes de Mathew Lambert. « Je lui ai dit qu’il ne devrait pas se garer dessus car ces deux spots sont réservés à la recharge des voitures électriques » explique Mathew Lambert.

« Il a alors commencé à reculer sa voiture vers moi tout en me faisant un doigt d’honneur. […] Il a essayé de me rouler dessus, il s’est ensuite arrêté et a attrapé un outil dans le coffre de sa voiture » poursuit la victime. C’est à ce moment que l’agresseur est entré dans le champs de vision de la caméra de la Model 3. Toute l’agression est visible dans la vidéo visible ci-dessous.

Avec l’aide de sa femme, Mathew Lambert est parvenu à repousser l’assaillant. L’homme a rapidement pris la fuite. « J’ai appelé la police et partagé la vidéo avec eux et ils ont pu identifier cette personne malgré le masque. Plus tard dans la soirée, la police a appelé pour informer qu’il avait été arrêté et m’a demandé de l’identifier » poursuit le conducteur de la Model 3. Le mode Sentinelle aura donc permis de faciliter le travail des forces de police.

