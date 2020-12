Tesla Model 3 : l’Autopilot sauve un conducteur après un crash avec une Nissan Sedan

L’Autopilot de Tesla fait parfois des merveilles, comme lors de cet accident avec une Nissan Sedan. Le conducteur de la Model 3 n’étant pas aux commandes au moment des faits, c’est le pilote automatique qui s’est chargé de garer la voiture sur le bas-côté après la collision. Le constructeur automobile fait ainsi de nouveau ses preuves en matière de sécurité routière.

Certains accidents ont porté un coup dur à Tesla, comme ce crash de Model 3 à 160 km/h qui a enflammé une maison à proximité. D’autres, au contraire, redorent le blason du constructeur en matière de sécurité. C’est le cas de l’histoire d’aujourd’hui, que rapporte un utilisateur de Reddit. Roulant sur l’autoroute California Highway 880, celui-ci a configuré l’Autopilot pour finir tranquillement son trajet. Jusqu’à ce qu’une Nissan Sedan vienne percuter sa voiture sur le flan, avant de terminer sa course contre la rambarde.

Le conducteur n’a pas eu le temps de réagir puisque l’Autopilot s’en est chargé pour lui et a délicatement amené le véhicule sur le bas-côté de la route, sans qu’il n’ait à faire quoique ce soit. « Je remercie franchement l’Autopilot de Tesla pour avoir maintenu la stabilité de la voiture après la collision », explique-t-il avant d’ajouter qu’il en est « très impressionné ». Certains commentaires évoquent tout de même le comportement étrange de l’autre conducteur, qui semblerait avoir provoqué volontairement l’accident. À cela, le propriétaire de la Model 3 répond que « le rapport de police confirme qu’il n’y a eu rien de particulier si ce n’est un jeune conducteur distrait. »

Le conducteur de Model 3 ressort complètement indemne de l’accident

La batterie de la Model 3 a elle aussi probablement aidé à garder cette dernière sur ses quatre roues. En effet, elle est une part non négligeable du poids important de la voiture et, de par sa position, lui donne un centre de gravité relativement bas. Néanmoins, son propriétaire estime que l’Autopilot est le premier à féliciter pour l’issue heureuse de l’accident. S’il est possible que celui-ci vous fasse flasher à 150 km/h pendant votre sieste, il peut donc tout autant vous sauver la vie.

Le véhicule à l’origine de la collision a quant à lui subi des dommages plus importants que la Model 3. Alors que cette dernière s’en tire avec simplement son côté gauche enfoncé, la Nissan s’est coincée au milieu de la route, des débris de pare-chocs se retrouvant un peu partout aux alentours. Son conducteur a été emmené à l’hôpital, sans que l’on connaisse la gravité de ses blessures. Pour rappel, la Model 3 a passé avec brio les tests de l’IIHS et de la NHTSA, deux organismes américains chargés de la sécurité routière.

