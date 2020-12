Tesla : Elon Musk promet la Conduite Entièrement Autonome par abonnement début 2021

Le patron de Tesla annonce sur Twitter l’arrivée d’un abonnement Conduite Entièrement Autonome dès 2021. Cette formule devrait permettre à plus de monde de franchir le pas en leur permettant d’étaler le paiement de l’option sur une année, voire au-delà.

Disponible pour l’instant uniquement en bêta aux Etats-Unis l’option Conduite Entièrement Autonome y est facturée la bagatelle de 10 000 dollars. Une somme importante surtout lorsque l’on vient déjà de débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour acquérir un véhicule de la marque. A ce prix, le client Tesla peut faire partie des premiers à vivre la promesse d’Elon Musk d’un futur où les voitures se conduisent d’un point A à un point B entièrement seules. Il faut néanmoins relever que dans la plupart des endroits où l’option est disponible, l’attention du conducteur reste requise en permanence. Il faut encore que le cadre réglementaire évolue.

Evidemment, dans ces conditions, opter pour la Conduite Entièrement Autonome, c’est un peu comme se ruer sur le premier smartphone pliable. C’est avoir un petit bout du futur avant l’heure, quand bien même cela n’est pas encore entièrement abouti. Dans ces conditions, on comprend qu’il y a de quoi hésiter à débourser 10 000 dollars pour activer cette fonctionnalité – aussi prometteuse soit-elle. Et c’est encore plus vrai lorsque l’on profite d’une Tesla en leasing. @Padgeuk, un twittos, a ainsi interpellé Elon Musk sur cette question : « @elonmusk pourriez-vous faire en sorte que l’on puisse payer l’option Conduite Entièrement Autonome sur une base annuelle ? Cela n’a pas de sens d’acheter la Conduite Entièrement Autonome car je suis en leasing ».

La réponse de l’entrepreneur ne s’est pas faite attendre. Dans l’heure suivant le post, et dans son style très direct habituel, Elon Musk répond : « absolument. Nous lancerons un abonnement Conduite Entièrement Autonome en début d’année prochaine ». Cela signifie donc que Tesla lancera cet abonnement début 2021. La réponse d’Elon Musk a été suivie d’une avalanche de commentaires. Car évidemment, dit comme ça, l’entrepreneur ne donne pas vraiment de détails sur sa promesse. Il y a notamment la question du passage de l’abonnement au paiement du reste de l’option : sera-t-il possible de payer l’option moins cher après quelques mois, à la manière d’une sorte de période d’essai payante ? Sera-t-il possible de transférer cette option d’un véhicule à l’autre ? On espère en savoir plus d’ici quelques semaines !