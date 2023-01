Tesla a vendu plus de 400 000 voitures au 4e trimestre, pourquoi ce n’est pas une bonne nouvelle

Une nouvelle année commence, l’occasion pour Tesla de partager ses chiffres de ventes de 2022. L’entreprise a établi de nouveaux records de production et de livraison, mais n’a pas atteint les attentes des analystes.

Comme à la fin de chaque trimestre, Tesla vient d’annoncer avoir livré 405 278 véhicules à ses clients au cours des trois derniers mois de 2022, ce qui est un nouveau record pour l’entreprise. Pour rappel, le constructeur automobile n’avait expédié « que » 343 830 véhicules au trimestre précédent.

Plus précisément, Tesla a livré 388 131 berlines compactes Model 3 et véhicules utilitaires sportifs Model Y, contre 17 147 berlines de luxe Model S et SUV de luxe Model X. Cependant, malgré des livraisons en hausse, Tesla n’a pas réussi à combler les attentes des analystes de Wall Street, qui tablaient plutôt sur 431 117 véhicules expédiés au quatrième trimestre 2022.

Nouveau record de ventes pour Tesla en 2022

En 2021, Tesla n’était pas très loin du million de véhicules expédiés. La société avait annoncé avoir vendu un total de 936 172 véhicules, ce qui reste plus que n’importe lequel de ses concurrents sur le marché de l’électrique. En 2022, en cumulant les chiffres des quatre trimestres, le total des livraisons de Tesla atteint les 1,31 million d’unités, et la production totale est à 1.37 million.

Bien que la hausse soit assez significative par rapport à l’année précédente, on est loin de la croissance de 50 % d'une année sur l'autre visée par l'entreprise. En 2022, les livraisons de véhicules ont augmenté de 40 % par rapport à 2021, tandis que la production a grimpé de 47 %.

Plus de 34 000 voitures étaient encore en transit à la fin du trimestre, et c’est d’ailleurs sur celles-ci que Tesla a récemment appliqué des tarifs assez agressifs pour essayer de les écouler au plus vite. Des réductions étaient appliquées si les clients souhaitaient venir chercher les véhicules dans les lieux de stockage.

Quoi qu’il en soit, puisque Tesla a manqué ses objectifs, cela ne devrait pas l’aider à remonter la pente en bourse. L’entreprise traverse actuellement une très mauvaise passe, sa capitalisation boursière ayant chuté de près de 65 % depuis janvier 2022. Les investisseurs font donc preuve de scepticisme, et ces nouveaux chiffres ne devraient pas les encourager à faire remonter l’action de l’entreprise.