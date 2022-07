Tesla : Elon Musk annonce une baisse des prix des voitures lorsque l’inflation se calmera

Elon Musk affirme que Tesla attend que l'inflation se « calme » pour pouvoir enfin commencer à réduire les prix de ses véhicules électriques, qui ont augmenté de 20 à 30 % au cours des deux dernières années.

Tesla a procédé à plusieurs augmentations de prix cette année, à tel point que les véhicules d'entrée de gamme de l'entreprise, comme la Model 3 et la Model Y, se rapprochent déjà des prix des voitures phares comme la Model S d'il y a quelques années. La Tesla Model 3, le modèle le moins cher de la société, avait par exemple vu son prix augmenter de plus de 10 000 euros en seulement quelques mois, soit près de 40 % par rapport à son prix d’origine.

La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont grandement impacté les chaînes de production de tous les constructeurs automobiles, et donc inévitablement entraîné des hausses de prix. Tesla a également fait face à une augmentation significative du prix du nickel, qui s’est également répercuté sur les tarifs des véhicules électriques.

Elon Musk attend que l’inflation se calme pour baisser les prix

En réponse à un utilisateur sur Twitter qui se demandait si les tarifs allaient baisser après la pandémie ou lorsque les problèmes de la chaîne d’approvisionnement seront réglés, Elon Musk s’est montré rassurant. Le PDG de Tesla a annoncé que son entreprise attendait que l’inflation actuelle se calme pour baisser ses tarifs.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi de 9,1 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis près de 41 ans en juin, ce qui maintient élevés les prix des produits de première nécessité tels que l'essence et les denrées alimentaires. En France, l’inflation a atteint les 5,8 % en juin, et Tesla n’a donc pas eu d’autres choix que de revoir ses dépenses à la baisse et d’augmenter les tarifs. Le constructeur américain avait par exemple annoncé licencier 10 000 employés à cause de la situation économique actuelle.

La situation n’est pas totalement catastrophique pour l’entreprise, car bien qu’elle ait vu ses livraisons dégringoler au deuxième trimestre 2022 à cause des fermetures de l’usine en Chine, l’entreprise automobile va tout de même largement dépasser le million de véhicules expédiés cette année.