Tesla Model 3 : bientôt un nouveau modèle avec 650 kilomètres d’autonomie ?

La Tesla Model 3 pourrait être déclinée dans une nouvelle version dotée d’une batterie de 100 kWh, contre 75 kWh actuellement. Cela pourrait faire grimper son autonomie à 650 kilomètres. C’est une fuite qui laisse présager la sortie d’un tel modèle.

La Tesla Model 3 pourrait elle avoir le droit à un modèle amélioré ? C’est en tout cas ce qu’induit l’internaute Zeus M3, qui a eu accès à un ordinateur d’une Tesla réglée en mode usine. Dans sa capture d’écran, la Model 3 est équipée d’une batterie de 100 kWh, contre 75 habituellement.

Zeus M3 n’est pas le premier à suggérer une telle amélioration pour la Model 3, puisque le leaker Green, très actif en ce qui concerne les voitures électriques de la marque, avait également suggéré l’arrivée d’une batterie de 100 kWh. Il avait trouvé la mention d’une telle version en farfouillant dans l’ordinateur de bord de sa Model 3.

Un gain non négligeable

Si Tesla décide d’inclure une batterie de 100 kWh dans ses prochaines Model 3, cela permettrait un gain non négligeable en matière d’autonomie. La version actuelle est équipée d’une batterie de 75 kWh, ce qui lui permet d’avoir une autonomie d’un peu plus de 530 kilomètres, ce qui est déjà très bien.

Cette nouvelle batterie pourrait permettre à Tesla de proposer 650 kilomètres d’autonomie, encore plus que la Model S doté de la même batterie. Un argument de poids alors que beaucoup de constructeurs se lancent dans les voitures de luxe 100 % électriques. On peut par exemple évoquer Mercedes et son EQS, une voiture de sport dotée elle aussi d’une batterie de 100 kWh et quasiment officielle. Du côté de la France, c’est Peugeot qui proposerait bientôt sa 3008 en version 100% électrique.

Tesla fait donc tout pour améliorer l’autonomie et la durée de vie des batteries de ses véhicules. Plus que cela, des ingénieurs de la marque auraient trouvé le moyen de rendre les batteries encore plus durables sur le long terme.