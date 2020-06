Tesla : la mise à jour 2020.24 est disponible, voici les nouveautés

Tesla vient de lancer le déploiement de la mise à jour 2020.24 sur ses voitures électriques. Cette nouvelle version du firmware comporte son lot de nouveautés, dont l’activation de la caméra dans la cabine et des caméras arrières latérales. Tesla en profite aussi pour améliorer le mode Sentinelle destinée à protéger la voiture, le mode verrouillage automatique des portières et le conditionnement automatique des batteries. On fait le point sur toutes les nouveautés.

Tesla déploie la mise à jour 2020.24 sur ses véhicules, rapportent nos confrères d’Electrek. Pour l’heure, le firmware est apparu sur les voitures profitant d’un accès anticipé en Amérique du Nord ainsi qu’en Chine. La mise à jour ne devrait pas tarder à débarquer dans le reste du monde, dont l’Europe, dans les jours ou les semaines à venir.

Lire également : Burger King veut nous faire croire que l’Autopilot des Tesla reconnaît son enseigne

Tesla active les caméras arrières latérales et la caméra dans la cabine

Á la demande de nombreux conducteurs, Tesla donne accès au flux vidéo des caméras arrière latérales, permettant de surveiller les angles morts. Jusqu’ici, le constructeur permettait uniquement aux utilisateurs de consulter le flux de la caméra arrière. « Lorsque la caméra de recul est visible, balayez simplement sur le côté pour afficher les flux vidéo des autres caméras » explique Tesla dans son changelog.

Tesla active aussi la caméra capable de filmer l’habitacle de ses voitures juste avant un accident de la route. Située dans l’habitacle de la voiture juste au dessus du rétroviseur central, cette caméra ve permettre aux ingénieurs du groupe de mieux comprendre les réactions des passagers lors d’une collision quelconque. Tesla laisse les propriétaires de la voiture libre d’activer ou de désactiver la caméra.

Tesla améliore le verrouillage automatique des portières et le mode Sentinelle

La mise à jour apporte aussi des améliorations mineures au mode Sentinelle. Tesla facilite la façon dont les usagers peuvent les vidéos enregistrées lorsque le mode est activé. « Nous avons ajouté un point rouge le long de la séquence pour indiquer quand un événement a été détecté » précise la firme d’Elon Musk.

Le firmware améliore aussi la fonction Walk Away qui verrouille les portières automatiquement dès que le conducteur s’éloigne. Désormais, il est possible de désactiver cette option dans certaines conditions précises, si vous êtes stationné à votre domicile par exemple. « Vous avez maintenant la possibilité de désactiver le verrouillage des portes à distance lorsque votre véhicule est stationné à la maison » annonce Tesla. Pour ça, la voiture va repérer l’endroit où elle est garée.

Enfin, Tesla lance le préconditionnement automatique des batteries pour les chargeurs tiers. Si votre véhicule se dirige vers un chargeur qui n’est pas un Superchargeur, la batterie va se préparer à mettre en charge. Cette option, jusqu’ici uniquement disponible pour les chargeurs officiels de Tesla, permet d’accélérer le processus de recharge. Que pensez-vous des nouveautés ajoutées par le constructeur ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Electrek