Mercedes et Nvidia s’associent pour créer les voitures autonomes du futur

Mercedes et Nvidia ont annoncé leur partenariat autour d’un système informatique embarqué. Cette stratégie consiste à développement les aides une fois au volant mais également favoriser la conduite automatique, comme le fait actuellement Tesla avec ses véhicules.

C’est un partenariat qui avait été annoncé en 2017, mais qui n’avait plus donné de nouvelles. Mercedes et Nvidia détaillent aujourd’hui leur coopération autour des véhicules du futur. Le but est ici de développer la conduite autonome à travers un vaste programme qui va doucement se mettre en place.

Ainsi, dès 2024, tous les véhicules Mercedes seront équipés de la plate-forme Nvidia Drive, conçue spécialement par l’entreprise américaine pour les autos intelligentes. Ce système sera basé sur la puce Drive AGX Orin, qui a été spécialement développée pour équiper des voitures autonomes.

Dans ma Benz, Benz, Benz

La puce sera installée par défaut sur tous les véhicules de la marque, même ceux qui n’ont pas les options d’aides à la conduite proposées par Nvidia. Il sera donc possible « d’upgrader » sa voiture au besoin, à travers un système d’applications qu’on peut acheter ou payer de manière mensuelle via un abonnement.

Cela signifie également qu’elle pourra être mise à jour tout au long de sa vie pour garantir une sécurité et un confort maximal. Comme Tesla, Mercedes proposera, en plus des aides à la conduite, la possibilité de laisser la voiture se diriger seule, sous certaines conditions.

Le SoC de Nvidia est capable d’aller jusqu’au niveau 5 de la conduite autonome. Ce niveau, le plus élevée, permet au véhicule de se conduire seul, même sans humain à bord. Mais pour le grand public, Mercedes ne va pas aller jusque-là. Le but est d’aller jusqu’au niveau 3, c’est-à-dire une conduite autonome avec un humain actif derrière le volant. Exactement ce que propose Tesla. Mercedes prévoit même d’aller jusqu’au niveau 4 dans certaines situations, comme les créneaux. Ce niveau permet à la voiture (toujours surveillée par un humain) de réaliser des manœuvres complexes.

Mercedes ne se lance pas seulement dans la conduite autonome, puisque le constructeur a également l’ambition de sortir des véhicules 100% électriques. C’est le cas de l’EQS, qui devrait être officiellement dévoilé dans peu de temps.