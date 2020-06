Tesla : Burger King veut nous faire croire qu’Autopilot reconnaît son enseigne

L’ordinateur de bord Autopilot, peut-il vraiment ralentir une Tesla à l’approche d’un restaurant Burger King parce qu’il détecte que vous avez envie d’un Whopper ? Non, mais cette idée amusante est à la base d’une nouvelle campagne publicitaire de l’enseigne, actuellement en cours aux États-Unis.

Nous ne savons pas ce que l’intelligence artificielle sera capable de nous apporter demain. Si certains y voit la fin d’espèce humaine façon Terminator, d’autres espèrent que cette technologie aura un effet bénéfique sur notre créativité. En attendant qu’elle nous tire vers le haut, elle semble avoir inspiré les équipes créatives des agences Publicis Latvia et MullenLowe dans le cadre d’une campagne publicitaire et virale pour le compte de Burger King.

Cette campagne se base sur une vidéo de 46 secondes que vous pouvez retrouver en source de cet article. En la visionnant, vous pourrez écouter un narrateur au volant d’un véhicule électrique. Il explique que sa voiture confond un signe « stop » avec le logo de Burger King. Sa voiture ralentit à chaque fois sur la même portion d’autoroute avant de repartir. Est-ce un bug ? Mais non, monsieur, dit Burger King. La voiture sait ce que vous et votre estomac voulez !

Difficile de démêler le vrai du faux

Il existe deux versions de la même vidéo. La première, que vous pouvez retrouver ci-dessous, est la vidéo d’origine, publiée sur le compte de EV.Network. Dans cette vidéo, Tesla est citée. Et vous pouvez distinctement reconnaitre l’interface de navigation de l’ordinateur de bord AutoPilot. La seconde est le montage publicitaire, avec le nom de la marque, quelques punchlines, une petite musique d’ambiance, les mentions légales, le logo de la marque et une modification de l’interface visible sur l’écran tactile du véhicule. ici, Tesla n’est pas citée.

Les consommateurs américains qui ont vu cette publicité pourront participer à une opération virale en photographiant leur véhicule « intelligent » à côté d’une enseigne de Burger King. Ils pourront envoyer leur photo via l’application Burger King avec le hashtag #AutoPilotWhopper. Une opération plus amusante et une utilisation de l’IA moins mercantile que celle de McDonald’s.

