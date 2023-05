La Tesla Model Y devient la 3e voiture la plus vendue au monde

Les ventes de véhicules électriques continuent de monter en flèche dans le monde entier et, en 2022, la Tesla Model Y a eu un impact significatif en devenant la troisième voiture la plus vendue dans le monde, toutes motorisations confondues.

Selon la dernière analyse de l'industrie automobile réalisée par JATO Dynamics, environ 79,4 millions de nouveaux véhicules ont été immatriculés dans le monde en 2022. Cela représente une baisse de 2 % par rapport aux 80,7 millions d'unités de l'année précédente. Parmi les véhicules vendus en 2022, environ 7,37 millions étaient des véhicules électriques à batterie (BEV).

Les ventes de voitures électriques ont connu une hausse remarquable de 66 % par rapport à 2021, avec une augmentation de 2,9 millions d'unités. La demande croissante et les livraisons de BEV ont représenté 9,3 % du marché total des voitures neuves dans le monde, la Chine et l'Europe étant en tête, avec des parts de marché respectives de 15,6 % et 12,2 %. Parmi tous les modèles sur le marché, l’un d’entre eux se démarque, et a même atteint le podium des voitures les plus vendues au monde.

La Tesla Model Y atteint la troisième place des véhicules les plus populaires en 2022

Contestant le règne de Toyota, Tesla a consolidé sa position derrière les Toyota RAV4 et Toyota Corolla Sedan, leaders du marché. Sa Model Y est désormais la troisième voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues. L'entreprise peut même se vanter d’avoir obtenu deux places dans le top 10 des véhicules les plus vendus dans le monde, puisque la tesla Model 3 s’est classée dixième.

La Tesla Model Y s’est vendue à 747 000 exemplaires l’année dernière. Le SUV compact suit de près la Toyota Corolla avec 992 000 unités vendues et le Toyota RAV4 avec 1,016 million d'unités écoulées. De son côté, la Tesla Model 3 a obtenu la dixième place avec 482 000 ventes. Notons tout de même que ces chiffres ne sont pas très précis et sont basés sur les données de ventes de 53 pays analysées par JATO, avec des estimations faites pour 95 marchés supplémentaires.

Peu après la sortie de la Model Y, Elon Musk avait rapidement affirmé que la Model Y deviendrait numéro 1 des ventes de voitures dans le monde d’ici 2023, et il est probable qu’elle réussisse cette prouesse dès la fin de l’année. Avec les récentes baisses de tarifs sur les véhicules et les négociations actuelles entre Emmanuel Macron et Elon Musk pour que ses voitures continuent de bénéficier du bonus écologique, tout porte à croire que la Model Y terminera à la première place cette année.