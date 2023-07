Chargeur Tesla : voici la liste de toutes les voitures électriques concurrentes qui sont compatibles

Ces derniers temps, de plus en plus de constructeurs automobiles semblent se résigner à adopter la norme de charge NACS, dont Tesla est propriétaire. Tout cela laisse à penser que nous nous rapprochons progressivement d’un chargeur universel pour les voitures électriques. En attendant d’en arriver là, voici la liste de tous les modèles qui sont d’ores et déjà compatibles avec le chargeur.

On en entend de plus en plus parler, sans pour autant savoir ce qu’il implique : le chargeur NACS. Si vous possédez ou comptez acheter bientôt une voiture électrique ce nom vous dit probablement quelque chose. En effet, au-delà d’être la norme de charge développée et détenue par Tesla, celle-ci fait régulièrement les gros titres depuis quelques mois.

En effet, alors que de plus en plus de constructeurs signent des accords avec Tesla pour rendre leurs voitures compatibles avec le chargeur, SAE International, l’organisation en charge de la normalisation sur le secteur automobile, a récemment annoncé qu’une configuration standard du chargeur sera mise au point dans les six prochains mois.

Pourquoi les constructeurs concurrents adoptent le chargeur de Tesla ?

Tout comme les iPhone ont un port de charge différent du port universel des smartphones Android — du moins, pour l’instant — les voitures électriques présentent deux normes de charge : la NACS, celle présente sur les voitures Tesla, et la CCS, présente sur la majorité des autres modèles. Si la technologie est la même, le design est différent, empêchant leur utilisation sur une voiture non compatible.

Mais Tesla dispose d’un avantage de taille : son réseau de Superchargeurs. Rien qu’en Europe, ces bornes de charges sont déjà plus de 10 000 à être apparues au bord de nos routes. Si l’on ajoute à cela le fait que ces bornes présentent généralement un prix plus avantageux chez la concurrence, on comprend que de plus en plus d’automobilistes cherchent à en profiter.

Petit à petit, la compatibilité avec la norme NACS devient un argument de vente majeur pour les constructeurs concurrents. Résultat : ils sont de plus en plus nombreux à signer des accords avec Tesla. Le dernier en date est celui passé à General Motors, qui a fait suite à celui avec Ford. Récemment, le port est même arrivé du côté des deux roues, avec le constructeur Verge, premier fabricant de motos à adopter la norme.

Les voitures électriques qui ont déjà adopté la norme de charge de Tesla

La liste s’allongeant de semaine en semaine, voici donc les constructeurs et leurs voitures électriques qui proposent dès à présent le chargeur NACS. On retrouve bien évidemment dans le lot Tesla et tous ses modèles, mais aussi des marques comme Chevrolet et Volvo. Nous mettrons cette liste à jour dès qu’un autre constructeur signera un accord avec la marque américaine.

Cadillac

Cadillac Lyric

Chevrolet

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EUV

Ford

Mustang Mach-E

F-150 Lightning

Rivian

Rivian R1T

Rivian R1S

Tesla

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Model S

Tesla Model X

Verge

VERGE TS

Häkkinen edition

Olive Green

Volvo

Volvo C40

Volvo XC40 Recharge

2024 EX30

Les autres constructeurs qui projettent d’adopter la norme de charge Tesla

En outre, cette liste est amenée à évoluer avec le temps, puisque plusieurs constructeurs sont actuellement en discussion avec Tesla pour l’adopter sur leurs propres voitures. La semaine dernière, Reuters a notamment révélé que Volkswagen négocie actuellement l’intégration du port à ses véhicules. La firme allemande n’est d’ailleurs pas la seule, puisque Stellantis a déjà confirmé vouloir transitionner vers la norme NACS. De son côté, Hyundai serait également en train de réfléchir à une implémentation.