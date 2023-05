Tesla devance toute la concurrence en France grâce au bonus écologique

En France, Tesla a largement dominé le classement des ventes de voitures électriques. Le constructeur américain parvient à faire mieux que la Dacia Spring et la Peugeot e208, des modèles pourtant très populaires dans l’Hexagone. Une montée en flèche qui n’a rien d’un hasard : depuis quelque temps, les prix sont en baisse chez la firme d’Elon Musk, ce qui lui permet de profiter pleinement du bonus écologique.

Le mois dernier, Tesla a une nouvelle fois fait baisser de manière significative le prix de ses voitures électriques. Sans pour autant s’en plaindre, il y a tout de même de quoi se poser la question de la stratégie qui se trouve derrière. Le coût de production a-t-il baissé ? Elon Musk a-t-il décidé de faire preuve de charité ? Rien de tout ça. La raison se compose très probablement de deux mots : bonus écologique.

En effet, depuis le mois de janvier, le prix de la Model 3 a baissé de 11 000 euros, tandis que celui la Model Y a baissé de 5000 euros, les faisant respectivement passer au tarif de 41 990 euros et 44 990. De fait, elles se trouvent chacune sous le seuil maximum imposé par le gouvernement pour profiter du bonus écologique, soit 47 000 euros. Résultat : les automobilistes peuvent bénéficier de 5000 euros de réduction en plus, rendant l’affaire encore plus intéressante, surtout comparée à la concurrence.

Tesla se hisse en tête des ventes des voitures électriques en France grâce au bonus écologique

Qui plus est, le bonus écologique n’impose aucunement d’acheter une voiture produite en France pour en profiter. Voilà donc ce qui a permis à Tesla de grimper à la première place des ventes de voitures électriques pour le premier trimestre de cette année. Une situation qui pourrait bientôt changer afin de ne pas les laisser constructeurs français sur le banc de touche. Au Parisien, un haut fonctionnaire de la Direction générale des entreprises indique ainsi qu’une « taxe Tesla » serait envisagée, sur le modèle de ce qu’a entrepris la Norvège.

« Stellantis n’a pas besoin de répondre à Tesla parce que le prix de nos véhicules est bien inférieur à celui de Tesla », affirme de son côté, Carlos Tavares directeur général du groupe. Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Renault réfléchit déjà à baisser ses prix pour tenir face à son rival. Ford s’y est d’ores et déjà résolu, également pour profiter du bonus écologique.

