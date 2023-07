Android Auto permet enfin d’utiliser Google Maps simultanément sur smartphone et l’écran de la voiture

Bonne nouvelle pour tous les conducteurs de véhicules compatibles avec Android Auto, le système d’exploitation de Google permet enfin d’utiliser l’application Maps sur votre smartphone et votre voiture au même moment.

Selon des utilisateurs de Reddit, Android Auto vient de recevoir une mise à jour importante, qui devrait faciliter la vie de nombreux conducteurs. En effet, il est désormais possible d'accéder à Google Maps simultanément sur Android Auto et sur les smartphones, ce qui était jusqu’à présent l’une des limitations les plus contraignantes du système d’exploitation.

Auparavant, si vous essayiez d'ouvrir l'application sur votre téléphone tout en utilisant Android Auto, un message d'erreur s'affichait « Votre téléphone ne peut pas afficher Google Maps lorsqu’Android Auto est en cours d'exécution ». Vous deviez donc vous résoudre à n’utiliser qu’un seul appareil à la fois, ou bien vous tourner vers les véhicules fonctionnant avec Android Automotive, le nouveau système d’exploitation autonome de Google.

Lire également – Waze est désormais disponible en natif dans Android Automotive et dans Android Auto

L’application Google Maps est mieux prise en charge par Android Auto

L’arrivée de cette nouveauté devrait être très bien accueillie par les conducteurs qui ont besoin d'aide de leurs passagers dans des zones qu'ils ne connaissent pas. Grâce à la possibilité d'utiliser Google Maps à la fois sur le tableau de bord de la voiture et sur le smartphone, les copilotes peuvent participer activement à l'élaboration de l'itinéraire en se référant à la version du smartphone pour les étapes à venir.

Il n’est pas toujours facile de conduire tout en naviguant sur la carte Maps affichée sur votre écran pour explorer les détails de votre itinéraire, ou encore se rendre dans les paramètres de l’application. Vos passagers pourront donc désormais vous aider aisément, sans devoir toucher l’écran d’infodivertissement de votre véhicule.

Il reste maintenant à savoir si la mise à jour d'Android Auto est déjà disponible pour tous les utilisateurs, ou si son déploiement n’a pas encore commencé dans certaines régions. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pouvez déjà utiliser Google Maps simultanément sur votre smartphone et l’écran de votre voiture en installant les dernières versions d’Android Auto et de Google Maps.