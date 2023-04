Tesla : nouveau record de livraison au premier trimestre 2023 grâce à la chute des prix

Tesla a annoncé un nombre record de livraisons de véhicules pour le premier trimestre 2023, en hausse d'environ 36 % par rapport au premier trimestre 2022, alors que l'entreprise s'est efforcée d'augmenter ses ventes avec une série de baisses de prix cette année.

Après d’excellents résultats au quatrième trimestre 2022, le constructeur automobile a établi un nouveau record de livraisons de voitures électriques. Tesla a déclaré avoir livré 422 875 véhicules électriques au premier trimestre 2023, dépassant de peu les estimations de Wall Street qui tablaient sur environ 420 000 unités. L'entreprise a produit 440 808 véhicules au cours de la même période.

Plus précisément, Tesla a produit un total de 421 371 Model 3/Y et 19 437 Model S/Model X de janvier à mars, soit un total de 440 808 véhicules. Sans surprise, les Model 3 et Model Y ont constitué la majeure partie des livraisons de Tesla au premier trimestre 2023, avec 412 180 de ces véhicules qui ont été livrés aux clients avant la fin du mois de mars, et on compte également 10 695 Model S/X au premier trimestre, soit un total de 422 875 voitures.

Les baisses de prix vont faire s’envoler le nombre de livraisons en 2023

Au cours des trois premiers mois de l'année, Tesla a procédé à des baisses de prix agressives sur la plupart de ses modèles, ce qui a probablement largement contribué à son nombre de ventes en hausse.

En janvier, par exemple, Tesla avait considérablement baissé les tarifs de sa Model 3, assez pour la faire redevenir la voiture la moins chère de son catalogue. La Tesla Model 3 est alors désormais commercialisée à 44 990 euros. De son côté, la Model Y profitait également d’une baisse de son tarif pour toutes ses versions. Tesla avait notamment diminué le prix de la version Propulsion de 3 000 euros, le faisant passer de 49 990 euros à 46 990 euros, lui permettant ainsi de profiter du bonus écologique.

Plus récemment, le constructeur avait aussi réduit le prix des Model S et X de près de 10 000 dollars, ce qui est toujours bon à prendre sur des véhicules placés aux alentours de 100 000 dollars. Cependant, cette baisse n’a pour l’instant pas été répercutée sur le marché français.