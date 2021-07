Tesla vient de mettre à jour son site internet. L'occasion pour de confirmer la date de livraison des dernières Model Y en France. Ces SUV compactes, fabriqués dans les usines chinoises de Tesla, débarqueront en France dès septembre 2021. En outre, l'entreprise annonce l'ouverture de 6 nouvelles stations Superchargeur dans l'Hexagone.

Contrairement à ce qu'avait annoncé Elon Musk, la Gigafactory de Berlin n'ouvrira pas ses portes durant l'été 2021. La faute aux nombreux problèmes administratifs et aux tentatives de sabotage dont a été victime la super usine de l'entreprise américaine. Pourtant, Tesla ne souhaite pas modifier son calendrier de livraison. Comme promis, les premières Model Y, le SUV phare du constructeur, débarqueront en France dès septembre 2021.

Bien évidemment, les précommandes seront les premières à être honorées et ces clients sont justement invités à finaliser leur commande pour s'assurer de recevoir leur Model Y à la rentrée 2021. Précisons toutefois que cette date concerne uniquement le modèle Grande Autonomie de la Model Y, avec ses 505 km d'autonomie, sa transmission intégrale Dual Motor, ses cinq portes, sa vitesse maximale de 217 km/h et son prix de 59 990 € (il faut rajouter à cela une aide publique de 2000 €).

À lire également : Tesla – Elon Musk reconnaît la difficulté de développer des voitures autonomes

La Model Y en septembre 2021 et de nouvelles stations Superchargeur

Notez par ailleurs que le crochet d'attelage, la barre de remorquage en acier haute résistante, sera disponible après achat du véhicule. Pour la version Performance de la Model Y, il faudra malheureusement attendre 2022, sans plus de précision de la part du constructeur. Autre bonne nouvelle concernant les utilisateurs français, Tesla a annoncé l'ouverture de six nouvelles stations Superchargeur à Avalon, sur l'Aire de l'Abis, sur l'Aide des Portes d'Angers, de Blois, de Dijon-Longvic et du Mans-Saint Saturnin.

En outre, Tesla confirme l'extension de cinq stations existantes à Brive-la-Gaillarde, Caen, Clermont-Ferrand, Orange et Toulouse. D'ici la période estivale, le constructeur aura atteint le cap des 100 stations Superchargeur disponibles en France. En Europe, le parc existant dépassera les 600 stations de recharge.

Pour rappel, Tesla a justement pour projet d'ouvrir son réseau Superchargeur aux autres constructeurs de véhicules électriques dès 2022. La chose est actuellement en discussion en Norvège, où Tesla doit installer de nouvelles stations de recharge. Seule condition imposée par les autorités norvégiennes : ces stations doivent être ouvertes à tous les véhicules électriques. Une requête acceptée par Tesla, qui pourrait appliquer la même mesure dans d'autres pays européens, comme la France.

Source : Tesla