Tesla : les conducteurs de voitures électriques subissent de plus en plus de violences routières

Les propriétaires de Tesla américains affirment subir de plus en plus d'agressions. On leur reproche de ne pas être de vrais patriotes et de promouvoir une énergie verte dans un pays qui a bâti sa fortune sur l'or noir.

Dans ses actions comme par ses paroles, Elon Musk fait polémique. l’homme le plus riche du monde a bâti son empire à coup de décisions hardies et de déclarations choc. Cette stratégie de communication était jusqu’à maintenant couronnée de réussite, mais il semblerait que le vent commence à tourner : certains clients potentiels se détournent de Tesla à cause de son sulfureux PDG.

Elon Musk n’a pas encore fait de Tesla une marque repoussante ; les 1,5 million de précommandes du Cybertruck en attestent. Pourtant sa personnalité imprévisible irrite toujours plus de monde. Elle pourrait faire perdre bon nombre de clients à Tesla. Aux États-Unis tout particulièrement, Me Musk cristallise la division entre un électorat ultraconservateur dont il est devenu le héros, et le peuple progressiste, chantre de la transition énergétique, et donc des voitures électriques.

Elon Musk est le chouchou des ultra-conservateurs et les Tesla sont le symbole du wokisme

Dans un tweet publié ce week-end, l’actrice Alyssa Milano affirme avoir rendu sa Tesla pour acheter une Volkswagen. Elle a effectué cet échange pour protester contre la reprise de Twitter par le magnat sud-africain. Si la comédienne n’a pas lancé un mouvement anti-Tesla, son geste illustre bien la situation kafkaïenne dans laquelle se trouvent les propriétaires de Tesla. D’un côté, ces voitures sont à la pointe de la modernité et aident à préserver l’environnement, et de l’autre, le PDG de la compagnie a des propos et des idées critiquables. Il a notamment soutenu Donald Trump et réinstauré son compte Twitter,

I gave back my Tesla. I bought the VW ev. I love it. I’m not sure how advertisers can buy space on Twitter. Publicly traded company’s products being pushed in alignment with hate and white supremacy doesn’t seem to be a winning business model. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 26, 2022

Toujours plus d’automobilistes américains témoignent de la violence routière dont ils font l’objet juste parce qu’ils sont au volant d’une voiture électrique. Les agresseurs, majoritairement identifiés comme étant des républicains d’ultradroite, haïssent les conducteurs de voitures électriques. Non pas parce qu’ils conduisent une Tesla, mais parce que les électriques symbolisent l’ennemi Démocrate qui soutient les énergies vertes et veut soi-disant la fin de l’industrie pétrolière.

Source : The Guardian