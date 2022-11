Volkswagen pourrait devenir le nouveau roi des voitures électriques dès 2024

Dans un nouveau communiqué de presse, Volkswagen a fait une annonce de taille : le constructeur allemand a vendu plus de 500 000 voitures électriques dans le monde depuis le lancement de la gamme ID. en 2020. D'après de nombreux analystes, si la marque garde cette cadence, elle dépassera en volumes de ventes Tesla dès 2024.

Depuis 2020, Volkswagen a pris le virage de l'électrique à toute allure. Dans le cadre de sa stratégie “Accelerate”, la marque allemande a confirmé sa volonté de se détourner petit à petit du thermique. L'objectif est clair : que les voitures électriques représentent 70% de son offre en Europe d'ici 2030.

Et justement, le constructeur germanique est visiblement sur la bonne voie pour y parvenir. Dans un communiqué officiel publié ce 14 novembre 2022, VW a annoncé avoir atteint la barre des 500 000 voitures électriques vendues dans le monde depuis 2020, année de lancement de la Volkswagen ID.3. Il s'agit d'une belle performance pour l'entreprise, sachant qu'elle espérait atteindre ce cap dans le courant de l'année 2023. Notez que ces chiffres ne sont pas étonnants. En automne 2021, la marque enregistrait déjà d'excellents résultats dans les ventes de VE, avec une croissance annuelle supérieure à 100 %.

Avec dix nouveaux modèles électriques prévus d'ici 2026, Volkswagen continue donc de surfer sur la demande mondiale croissante en VE pour poursuivre l'électrification de son parc. En plus du combi électrique ID. Buzz, déjà très populaire, la marque compte donc lancer un VE d'entrée de gamme à 25 000 $, tandis que la berline Aero B sera considérée comme le nec plus ultra de la gamme électrifiée.

Volkswagen sur la bonne voie pour dépasser Tesla

D'ailleurs, et comme le rappellent nos confrères du site Electrek, de nombreux analystes affirment que si Volkswagen maintient cette dynamique, elle pourra dépasser Tesla en termes de ventes dès 2024. Pour l'heure, rien ne semble menacer cette tendance. Selon le constructeur, 135 000 véhicules électriques supplémentaires ont déjà été commandés pour la fin d'année 2022. Cela représentera une augmentation totale des ventes de 65% par rapport à 2021.

“La livraison d'un demi-million d'ID. confirme que les modèles Volkswagen sont bien accueillis par nos clients – dans le monde entier. Nous sommes sur la bonne voie avec notre campagne de mobilité électrique et notre succes story continue. Notre objectif reste inchangé – nous voulons faire de Volkswagen la marque la plus désirable en matière de mobilité durable”, a déclaré Imelda Labbé, membre du conseil d'administration de VW pour les ventes, le marketing et l'après-vente.

Malgré tout, le groupe automobile reconnaît qu'il n'a pas échappé aux conséquences de la congestion de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation et des nouvelles conditions aux États-Unis concernant les crédits d'impôts fédéraux.