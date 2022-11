Tesla ouvre un centre gigantesque de 3000 m2 près de Paris

Tesla poursuit activement son expansion sur le marché français. Le constructeur vient d'annoncer l'ouverture de son plus grand centre français tout près de Paris, au sein du territoire du Val d'Europe. Cette infrastructure de 3000 m² abritera les services commerciaux et après-vente de Tesla.

Alors que Tesla a récemment dépassé le cap symbolique des 10 000 bornes Superchargeurs en Europe, la marque américaine continue de renforcer sa présence dans les différents pays du Vieux continent. Et justement, l'annonce du jour concerne directement la France.

Dans un communiqué de presse officiel publié ce 29 novembre 2022, le constructeur vient d'annoncer l'ouverture de son plus grand centre français, à quelques encablures de Paris. Située sur le territoire du Val d'Europe, à proximité immédiate des accès à l'autoroute A4, cette infrastructure de 3000 m² abrite les services commerciaux et après-vente de Tesla.

Au total, une trentaine d'employés travaillent sur le site. Par ailleurs, une nouvelle station Superchargeur accolée à l'usine ouvre également ses portes. Elle comprend 16 bornes de recharge ultra rapide accessibles 24 heures sur 24 heures. Une belle opération de la part de Tesla, qui s'offre ici un emplacement idéal pour cette station, située en bord d'autoroute et à seulement 30 minutes de Paris.

Tesla continue de renforcer sa présence en France

Par ailleurs, le constructeur rappelle que le centre profite d'une proximité avec les gares RER de Val d'Europe et TGV de Marne-la-Vallée Chessy (10 minutes seulement). Pratique si vous devez vous y rendre pour récupérer votre véhicule commandé en ligne par exemple. Au total, il s'agit de la 11e succursale ouverte par Tesla dans l'Hexagone depuis 2020.

En parallèle, Tesla précise qu'elle a également augmenté drastiquement les effectifs des équipes Service Mobile, avec une vingtaine de nouvelles unités ajoutées lors de ses deux dernières années. Selon l'entreprise, le temps d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous a été réduit de 30 % en France, et ce malgré l'explosion des Model 3, Model X, Model Y et Model S en circulation. En moyenne, le temps d'intervention en France est de 2 heures, et 88% des voitures restent immobilisées moins de 24 heures.

Enfin, la firme américaine fait un dernier focus sur le développement du réseau Superchargeur. Elle annonce une augmentation des capacités du réseau français de 50 % en an seulement. Au total, on compte désormais 1500 Superchargeurs dans plus de 125 stations dans l'Hexagone.