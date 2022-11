Tesla : le Cybertruck enregistre 1,5 million de précommandes, malgré les reports de sa production

Ni échaudés par le retard de lancement de sa production ni par les délais de livraison énormes, 1,5 million de personnes ont précommandé le Cybertruck de Tesla. Le pick-up électrique est très attendu.

Comme en atteste le nombre de précommandes enregistrées par Tesla depuis la présentation du Cybertruck, son nouveau pick-up électrique, avec son look anguleux et brut de décoffrage, est probablement l’automobile la plus attendue du monde. Même si le début de sa production ne cesse d’être repoussé, 1,5 million de clients potentiels ont déboursé les 100 dollars demandés pour avoir le privilège d’être les premiers à conduire un Cybertruck.

Tesla a dû suspendre les commandes de Cybertruck en Europe et en Chine tant les attentes sont grandes concernant son pick-up. Le constructeur automobile est loin d’être en crise, mais de l’avis de nombreux experts, l’entreprise est un peu en perte de vitesse. Si l’on excepte le Semi, qui par son gabarit et son usage ne s’adresse qu’aux entreprises, le Cybertruck est la seule réelle nouveauté présentée par Tesla en trois ans. Le retard accumulé jusqu’à présent a de quoi inquiéter. Le futur pickup de Tesla tiendra-t-il ses promesses ?

Le Cybertruck pourra transporter six personnes avec une charge utile de presque 1,6 t et une plateforme longue de presque deux mètres. Tesla utilisera un procédé de moulage sous pression pour le châssis arrière de la voiture, tandis que la carrosserie sera faite de plaques d’acier inoxydable laminées à froid et pliées. Trois motorisations seront proposées, du simple moteur à propulsion aux trois moteurs pour quatre roues motrices. Le modèle le mieux équipé pourra atteindre les 210 km/h pour une autonomie annoncée de 800 kilomètres.

Fidèle à lui-même, Elon Musk prétend que le Cybertruck sera la meilleure voiture jamais produite. Si les performances du véhicule sont conformes à celles annoncées et que son prix ne connaît pas de variation trop violente (le pick-up coûterait entre 40 000 et 70 000 $) alors, de l’avis de nombre d’experts, les précommandes se convertiront en ventes réelles. Le Cybertruck pourrait alors devenir, à terme, la voiture la plus vendue au monde. Sa production devrait démarrer au deuxième trimestre 2023 dans la Gigafactory Texas, près d’Austin.