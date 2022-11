Elon Musk rétablit le compte Twitter de Donald Trump, mais l’ancien président boude le réseau

Elon Musk a rétabli le compte Twitter de Donald Trump après un sondage. L’ancien président des Etats-Unis ne compte cependant pas revenir… du moins pour l’instant. Il aurait pourtant tout intérêt à le faire, son compte étant l'un des plus suivis du réseau.

Donald Trump va-t-il faire son grand retour sur Twitter ? Il en a aujourd’hui la possibilité. Elon Musk, le nouveau patron de la plateforme, a en effet rétabli son compte après presque deux ans de suspension. Reste à savoir si l’ancien président saisira l’occasion.

Musk a toujours exprimé sa volonté de voir revenir l’ancien président sur le réseau social. Alors que la plateforme connaît une période très mouvementée, le milliardaire a réalisé un sondage dans un tweet. La question était simple : faut-il réinstaurer le compte de Trump ?

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Twitter rétablit le compte de Donald Trump

Après vingt-quatre heures de vote et plus de 15 millions de participants, le oui l’a emporté avec 51,8% des voix. « Vox Populi, Vox Dei », la voix du peuple est la voix de Dieu, a commenté Musk qui a immédiatement réactivé le compte. Un procédé curieux, car on sait que le nouveau patron de Twitter souhaite lutter contre les bots… bots qui eux-mêmes faussent les scrutins. Le compte de Trump est désormais visible par tous les internautes, mais reste pour l’instant inactif. L’ancien président des Etats-Unis a certes loué Elon Musk et sa décision, mais a fait savoir qu’il ne tweeterait plus. Il dispose en effet de son propre réseau social, Truth.

Cependant, on peut douter de cette décision à moyen terme. Trump a annoncé son intention de se présenter à l’élection américaine en 2024. Bien que Truth ait été modelé pour son discours, cela reste un petit réseau qui n’a pas l’impact d’un Twitter. Pour rappel, il dispose de plus de 87 millions d’abonnés. A l’époque de sa présidence, chacun de ses messages était relayé et analysé. C’était même un outil de communication redoutable pour mobiliser ses troupes. Il serait donc étonnant que Trump n’en profite pas un moment ou un autre. Musk s’est d’ailleurs amusé de cette position avec -comme à son habitude- un mème.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Pour rappel, Donald Trump a été banni de Twitter et des autres réseaux sociaux le 8 janvier 2021, à la suite de l’incident du Capitole, où il a été accusé d'avoir incité ses troupes à la violence. Suspendu une première fois pour une durée de 24 heures, Twitter avait finalement pris la décision de le désactiver « à vie ». Un fait historique dans l’histoire d’Internet qui avait suscité beaucoup de questions, et ceux de tous les bords politiques. L’homme était encore président à ce moment-là et beaucoup ont crié à la censure. Facebook et les autres réseaux avaient immédiatement suivi.