Tesla : le Cybertruck gardera bien son design étrange, Elon Musk le confirme

À l’occasion d’une interview diffusée sur YouTube, Elon Musk annonce que le design du Cybertruck a enfin été arrêté. Il n’y aura donc plus aucun changement à l’avenir. Le pick-up électrique va donc pouvoir entrer dans sa phase de production avec son étrange design que nous lui connaissons. Rappelons que la commercialisation du véhicule est toujours prévue pour 2023.

Le Cybertruck est, à date, certainement le projet le plus fou de Tesla. Présenté en novembre 2019, ce pick-up électrique au châssis hors-norme profite d’un design extérieur anguleux et futuriste. Le véhicule a souvent été moqué pour son allure étrange et ses dimensions gargantuesques. Et même le constructeur automobile s’en est amusé en sortant en 2020 un jouet miniature et un an plus tard le Cyberquad pour les enfants. Rien de mieux que le buzz pour créer une légende.

Lire aussi – Tesla Cybertruck : un prototype repéré avec un essuie-glace minuscule et un intérieur redesigné

Cependant, trois ans après son officialisation, le Cybertruck n’est toujours pas sur les routes. La firme américaine a en effet dû apporter quelques ajustements au pick-up, notamment au niveau de la carrosserie et du châssis. Ce n’était pas de bol : la voiture ne passait pas partout. Trop large pour les parkings et les garages résidentiels. Trop haut pour certains tunnels, notamment ceux de The Boring Company (dirigée par Elon Musk…). Trop gros pour les rues européennes.

Le design du Cybertruck est enfin finalisé

Tesla a donc affiné le design du pick-up électrique. En février dernier, le patron de la firme confirmait avoir raboté les dimensions du Cybertruck de 3 % environ, afin de garantir qu’il pourrait être utilisé partout. Ces derniers mois, d’autres petites modifications ont certainement été apportées. Mais il n’y en aura plus d’autres. Elon Musk l’a confirmé auprès d’une chaîne YouTube américaine, Tesla Owners Silicon Valley (vous pouvez retrouver la dernière partie de l’interview en fin de cet article).

L’annonce de la finalisation du design du Cybertruck est une étape importante pour la production du véhicule. En effet, Tesla pourra désormais se concentrer sur sa fabrication. Rappelons que les premiers exemplaires commerciaux sont attendus en 2023, selon les dernières prévisions d’Elon Musk. Ce dernier a d’ailleurs indiqué que la Gigafactory texane commencera l’assemblage à la moitié de l’année prochaine, le temps de se fournir en pièce détachée (la pénurie touchant aussi durant le marché automobile) et d’adapter les lignes de production.