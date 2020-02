Tesla Cybertruck : si vous ne pouvez pas l’avoir en vrai, offrez-vous le modèle téléguidé

La marque iconique Hot Wheels de Mattel présente deux modèles réduits du Cybertruck, le pickup électrique et futuriste du groupe Tesla. Les deux modèles sont motorisés et accompagnés d’une télécommande. La sortie des deux jouets est prévue le 15 décembre 2020, pile pour Noël. À un prix beaucoup plus doux que le modèle original.

Le Cybertruck vous fait peut-être rêver. Avec ces lignes futuristes et avant-gardistes, le pickup de Tesla a déjà fait l’objet de 535 000 précommandes depuis sa présentation en novembre dernier. Et ce malgré un prix d’achat assez haut, puisque le Cybertruck est vendu aux États-Unis à 39 900 dollars (soit un peu moins de 37 000 euros).

Les précommandes sont tellement nombreuses que le patron de la firme américaine estime qu’il sera dans l’incapacité de les assurer toutes cette année ou l’année prochaine. Bien sûr, toute précommande pourra être annulée avant la livraison et le dépôt de 100 dollars sera remboursé.

Le prix. L’attente. Voilà deux bonnes raisons de rêver, mais de ne pas succomber. Pour ceux qui souhaitent s’offrir une part de rêve (et de le partager avec ses enfants), le fabricant Mattel a développé deux versions miniaturisées du Cybertruck de Tesla, en partenariat avec la marque automobile. Commercialisés sous la marque iconique Hot Wheels, les deux mini Cybertruck seront, comme leur grande sœur, dotés d’une motorisation électrique, puisqu’elles seront toutes les deux télécommandées.

Deux modèles, deux styles de conduite

Le premier modèle est une voiture télécommandée au format 1/10e. La coque est en plastique et interchangeable avec d’autres modèles de la marque. Elle est équipée de LED à l’avant et à l’arrière pour plus de style. Et la batterie intégrée offre une capacité de 3300 mAh (non compatible charge rapide). Elle est accompagnée d’une télécommande et propose plusieurs modes de conduite. Son prix sera de 400 dollars.

Le second modèle est bien plus petit. Au format « petite voiture » (1/64e), la toute petite Cybertruck est compatible avec les circuits Hot Wheels classique (les circuits oranges avec le looping). Elle est accompagnée d’une télécommande qui sert à la diriger, la faire avancer et aussi à la recharger. Son prix sera de 20 dollars, ce qui peut paraître assez cher pour une petite Hot Wheels. Mais que ne ferait-on pas pour avoir un Cybertruck dans son salon ? Les deux modèles seront en vente à partir du 15 décembre 2020 en Amérique du Nord.