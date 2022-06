Tesla Cybertruck : un prototype repéré avec un essuie-glace minuscule et un intérieur redesigné

Après plusieurs mois sans faire d’apparition publique, le Tesla Cybertruck a de nouveau été aperçu lors d’un événement sur un site de stockage d’énergie. On en sait donc désormais plus des avancées de Tesla sur son prototype.

Le Tesla Cybertruck a récemment fait une apparition sur le site de Moss Landing Megapack en Californie, lors de la mise en service du système de stockage d’énergie Elkhorn Battery. Elkhorn Battery est une nouvelle installation de système de stockage d'énergie par batterie qui utilise 256 Tesla Megapacks, d'une capacité totale de 730 MWh. C’est assez pour alimenter jusqu'à 136 500 foyers pendant plusieurs heures lors des pics de demande.

Pour sa cérémonie d'ouverture le 6 juin, un Cybertruck Tesla était présent pour célébrer l'événement. Jerrett Knapp, de KSBW 8, a pu prendre quelques photos de l’extérieur du véhicule mais surtout de l'intérieur du Cybertruck, ce qui constitue le premier aperçu de son habitacle depuis sa révélation.

On sait enfin à quoi ressemble l’habitacle du Cybertruck

Comme le dévoilent les images, plutôt que la finition marbrée vue lors du dévoilement en 2019, le tableau de bord a désormais un look plus traditionnel de pick-up. Les pédales sont visibles, et elles rappellent le style si particulier du Cybertruck. Le volant ressemble également à celui des Model S et X de nouvelle génération.

Les sièges qui ne semblent pas avoir de support lombaire ont également été aperçus dans le véhicule récemment aperçu, bien que ce soit quelque chose qui pourrait être changé lorsque le pick-up entièrement électrique entrera en production. On remarque également l'absence de porte-gobelets, l'absence d'airbag au centre du volant, un nouvel écran d'infodivertissement, et même quelques étranges gros boutons physiques rouges sous l'écran.

On peut aussi noter la présence d’un nouvel essuie-glace sur le pare-brise. Cette fois, au lieu d'un énorme modèle, Tesla a opté pour un essuie-glace minuscule. Celui-ci est donc clairement trop petit pour essuyer l’intégralité du pare-brise, et est visiblement uniquement destiné à s’assurer que le conducteur a une bonne visibilité devant lui en cas de pluie.

Le véhicule a vraiment tout l’air d’un prototype. Il faudra vraisemblablement attendre encore longtemps avant que Tesla ne livre les premières versions finales, puisque le lancement n’est pas prévu avant au moins 2023. En Europe, il se pourrait que l’attente soit encore plus longue, puisque Tesla a récemment suspendu les commandes de Cybertruck en Europe.