Tesla : l’Autopilot ne fait pas la différence entre un feu orange et la Lune !

L'Aupilot de Tesla n'est pas parfait, et il arrive parfois que le système de pilotage automatique de Tesla soit victime de quelques bugs. C'est justement ce qui est arrivé à ce conducteur américain. Fort heureusement, ce dysfonctionnement prêtait plus à sourire qu'autre chose.

Au grand dam de Tesla et d'Elon Musk, l'Autopilot est régulièrement mêlé à des accidents de la route. Les exemples ne manquent pas malheureusement. On se souvient de cette collision entre une voiture de police et une Model S survenue en mai 2021. Un mois plus tôt, deux jeunes personnes ont perdu la vie dans un accident à bord de leur Model S. Ici encore, l'Autopilot était impliqué.

À la défense de Tesla, il est vrai que la majorité de ces accidents est provoquée par l'inattention des conducteurs, qui oublient régulièrement qu'ils doivent être prêts à reprendre le volant immédiatement en cas de pépins. “Une mauvaise utilisation de l'Autopilot pourrait faire la différence entre la vie et la mort”, avait assuré un cadre de Tesla dans une interview pour le New York Times.

Il faut ajouter cela certains bugs de “jeunesse” de l'Autopilot, comme en témoigne la récente vidéo d'un conducteur américain publiée ce 23 juillet 2021. À bord de sa Tesla, l'homme profite de l'autoroute et d'un trafic fluide pour enclencher le pilotage automatique de son véhicule. Quelques secondes plus tard, la voiture se met étrangement à ralentir, sans raison apparente.

Les capteurs de la Tesla prennent la Lune pour un feu de signalisation

Ce n'est qu'en regardant le tableau de bord que le conducteur comprend. Comme il peut le constater sur le GPS, la voiture semble repérer constamment un feu de signalisation orange. Pourtant, il est sur l'autoroute et il n'y a donc aucun feu à l'horizon. En réalité, l'explication est toute simple. Les capteurs de la Tesla ont tout simplement confondu la Lune, particulièrement basse et orangée ce soir-là, avec un feu de signalisation.

Et tout naturellement, l'Autopilot n'a fait que suivre son programme, qui en l'occurrence contraint la voiture à ralentir à l'approche d'un feu orange. “Hey Elon Musk, vous devriez demander à votre équipe de regarder si la Lune a trompé le système de pilotage automatique. La voiture pense que la Lune est un feu de signalisation orange et voulait continuer à ralentir !”, a écrit le conducteur sur Twitter.

Cette histoire confirme à quel point il est compliqué de concevoir des véhicules avec des capacités de conduite autonome, comme le reconnaissait Elon Musk il y a quelques semaines. “La conduite autonome généralisée est difficile, car elle nécessite d'intégrer les problèmes du monde réel dans une IA. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, mais la difficulté est évidente avec le recul. Rien n'a plus de degrés de liberté que la réalité”, écrivait-il sur Twitter.

