Tesla : l’Autopilot est un danger pour la marque d’après son cofondateur

Pour Martin Eberhard, cofondateur de Tesla, faire de l'Autopilot la priorité de la marque est une grosse erreur. Dans un long entretien accordé à Insider, l'ancien cadre critique la stratégie et la politique d'Elon Musk. Explications.

Si Elon Musk est aujourd'hui le visage de Tesla, le milliardaire n'est pas le fondateur de la marque. En effet, on doit la création de Tesla en 2003 à deux hommes : Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Ce n'est qu'un an plus tard, en 2004, que l'actuel propriétaire de Twitter devient président du conseil d'administration de l'entreprise.

Durant les années qui ont suivies, les relations entre Elon Musk et Martin Eberhard n'ont jamais été au beau fixe, et en 2007, le milliardaire a évincé Eberhard de son poste de PDG de la compagnie. Depuis, Martin Eberhard a poursuivi sa carrière dans l'industrie automobile et a participé au lancement de plusieurs voitures électriques.

Une diversification des activités de Tesla critiquée

Et alors qu'Elon Musk doit présenter la stratégie future de Tesla lors d'une nouvelle conférence Investor Day ce 1er mars 2023, Martin Eberhard vient d'accorder une interview fleuve dans les colonnes du site Insider. L'occasion pour ce vétéran de donner son point de vue sur la politique actuelle de la compagnie.

Il critique notamment l'acquisition en 2016 de Solar City, une société spécialisée dans l'énergie solaire, qu'il qualifie de “distraction” pour Tesla. Rappelons que ce rachat avait fait l'objet d'un examen minutieux par les autorités. Pour cause, elle était dirigée par Lyndon Rive, cousin d'Elon Musk. A l'époque, certains actionnaires ont même intenté une action en justice contre le patron de SpaceX. Selon eux, ce rachat n'avait qu'un seul but : renflouer les caisses de Solar City, alors en difficulté.

L'Autopilot, la technologie qui menace Tesla

Dans cet entretien, Martin Eberhard aborde également le cas de l'Autopilot, qu'il juge comme étant la principale menace pour la pérennité de la marque. “A mon avis, nous devons perdre l'habitude de penser que ces technologies de conduite autonome sont forcément connectées aux voitures électriques. J'aimerais voir les gens penser à fabriquer des voitures que les gens peuvent conduire”, déclare-t-il.

S'il trouve ces technologies particulièrement utiles, notamment pour développer des aides à la conduite plus performantes, il désapprouve de voir que la conduite autonome est devenu l'élément central de la communication de Tesla. “Gardez à l'esprit que toutes ces conneries de FSD (ndrl : Full Self Driving, le système de conduite autonome de Tesla) autonome, de pilotage automatique – rien de tout cela n'existait quand j'étais là. Nous étions encore occupés à essayer de faire fonctionner la voiture et n'avons jamais pensé à cela du tout. C'est venu plus tard. Cela nécessite un budget, beaucoup, beaucoup plus important que celui que nous avions à l'époque”, précise-t-il.

Une voiture n'est pas un iPhone pour Martin Eberhard

A ses yeux, Elon Musk et Tesla font une terrible erreur en considérant “une voiture comme une plateforme logicielle, comme un iPhone ou autre”. Sur ce point, les récents évènements lui donnent raison. Chaque mise à jour logicielle de la bêta du FSD est marquée par l'apparition de nouveaux bugs. Dernièrement, Tesla a admis que le FSD pouvait provoquer des accidents, la faute à des dysfonctionnements permettant au “véhicule d'agir de manière dangereuse aux intersections”. Dans la foulée, Tesla a émis un rappel massif visant les 362 000 voitures équipés du FSD aux Etats-Unis.

“J'ai un iPhone, et chaque fois que je reçois une mise à jour logicielle, il y a des bugs. Ce n'est pas très grave, c'est juste un désagrément sur l'iPhone. Mais si ce genre de bug apparaît par exemple dans le logiciel qui contrôle mes freins ou la direction, cela peut vous tuer”, dénonce-t-il. Pour Martin Eberhard, la technologie est encore trop immature pour être déployée sur les routes.

Comme vous le savez peut-être, Martin Eberhard n'est pas le premier à critiquer l'Autopilot et le FSD. Les technologies de conduite autonome de Tesla font l'objet de plusieurs enquêtes officielles. La NHTSA, l'agence fédérale en charge de la sécurité routière, enquête sur l'Autopilot depuis août 2021 après la multiplication d'accidents durant lesquels le système était impliqué. Et ce 1er février 2023, la marque a confirmé que le ministère américain de la Justice enquêtait à son tour sur le FSD et l'Autopilot. Enfin, la Securities and Exchange Commission a ouvert des investigations pour déterminer si Tesla a fait des déclarations trompeuses sur les capacités de son logiciel de conduite autonome.