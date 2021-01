Elon Musk détrône Jeff Bezos et devient l’homme plus riche du monde

Elon Musk, fondateur de Tesla, PayPal et SpaceX, vient de devenir l'homme le plus riche du monde. Avec une fortune estimée à près de 190 milliards de dollars, l'excentrique homme d'affaires détrône Jeff Bezos, l'illustre PDG d'Amazon. Elon Musk doit l'impressionnante augmentation de sa fortune à la flambée frénétique des actions boursières de Tesla.

Elon Musk est désormais plus riche que Jeff Bezos, patron d'Amazon, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et Mark Zuckerberg, le créateur du réseau social Facebook, rapportent nos confrères de Bloomberg. Le média tient en effet à jour un classement des 500 personnes les plus fortunées du monde, le fameux Bloomberg Billionaires Index. En septembre dernier, Elon Musk devait encore se contenter du titre de 3ème homme le plus riche du monde.

Bloomberg estime qu'Elon Musk dispose actuellement d'une fortune de 188,5 milliards de dollars, “seulement” 1,5 milliard de plus que Jeff Bezos. Sans surprise, la fortune de l'ingénieur d'origine sud-africaine repose essentiellement sur la réussite de Tesla, dont il détient 18% des parts. Les revenus d'Elon Musk sont étroitement liés aux bénéfices dégagés par la firme automobile. L'homme a en effet négocié d’avantageuses rémunérations sous forme de bonus avec le conseil d'administration. Concrètement, Musk empoche 1% d’actions Tesla quand le cours dépasse un certain seuil et que le chiffre d’affaires atteint un nouveau cap.

Elon Musk affirme que la moitié de sa fortune est dédiée à la construction d'une ville sur Mars

Au cours de l'année 2020, l'action boursière de Tesla a grimpé de 700% en dépit de la crise sanitaire et économique. Sur les premiers jours de 2021, l'action a augmenté de 15%. Récemment, la firme a même dépassé pour la première fois la barre des 700 milliards de dollars de valorisation. Pourtant, Tesla vend beaucoup moins de voitures que des concurrents directs. Le constructeur automobile n'a écoulé que 499.550 voitures l'an dernier, contre 11 millions pour une firme comme Volkswagen.

En réaction à l'annonce de Bloomberg, Elon Musk a épinglé un tweet datant de 2018 sur son compte Twitter. “Vous devriez vous demander pourquoi je veux de l'argent. La raison n'est pas ce que vous pensez. J'ai très peu de temps pour les loisirs. Pas de maisons de vacances ou de yachts ou quoi que ce soit du genre” affirmait Elon Musk. Au contraire, le milliardaire assure que “la moitié de mon argent est destiné à aider les problèmes sur Terre”. L'autre moitié de sa fortune serait dédiée à “établir une ville autonome sur Mars pour assurer la continuité de la vie au cas où la Terre serait touchée par un météore comme à l'époque des dinosaures”. Elon Musk serait-il aussi l'homme le plus prévoyant du monde ?

