Tesla va lancer une voiture électrique à 25 000 € d’ici trois ans

Tesla a profité du Battery Day pour parler stratégie – notamment comment réduire le coût par kilowatts-heure des batteries. L'occasion de présenter de nouvelles technologies qui devraient permettre à en croire Elon Musk de lancer une première voiture électrique autour de 25 000 dollars/euros.

L'info a été dévoilée juste avant la présentation de la nouvelle Model S Plaid et son autonomie de 840+ km. Tesla est en train d'améliorer sa technologie de batteries. Pour l'heure, le constructeur utilise des cellules 2170 (21 mm x 70 mm) dans ses derniers modèles. Des batteries plus grosses que les 18650 (18,6 mm x 50 mm) utilisées dans les Model S et X.

Tesla explique être sur le point de passer un cap au niveau des batteries

Tesla a notamment évoqué une nouvelle batterie 4680 (46 mm x 80 mm) nettement plus grosse et avec une capacité accrue. Parmi les améliorations, la fabrication de ces batteries n'implique plus de soudure entre les électrodes et les contacteurs externes (comme par exemple pour les piles courantes dans le commerce). Et ont globalement une conception plus simple.

Chaque nouvelle batterie permettrait de contenir 5 fois plus d'énergie, 6 fois plus de puissance, et pourrait délivrer à encombrement égal jusqu'à 16% d'autonomie en plus. Selon les analystes, le prix du kWh sur batterie était de 156 dollars en 2019. Il pourrait atteindre entre 70 et 80 dollars dans les prochaines années ce qui devrait permettre de réduire significativement le prix de vente des véhicules.

Coût du kWh divisé par deux ?

En plus de ces efforts, Tesla développe en interne une technologie de batterie complètement intégrée dès la conception du véhicule, et qui permettrait d'utiliser tout l'espace inutilisé dans l'armature. Pour réduire encore les coûts Tesla évoque en prime une extraction du lithium à partir d'argile collectée dans le désert du Nevada.

Tesla cherche depuis longtemps à lancer des véhicules électriques “moins chers que leurs équivalents thermiques”. En 2018, Elon Musk s'était défendu de n'en faire que pour les poches les plus profondes : “nous n'avons pas de voiture abordable […] c'est quelque chose que nous aurons dans le futur. Mais d'abord il nous faut faire baisser le prix des batteries”.

A l'époque Elon Musk avait déjà promis l'arrivée d'une voiture à 25 000 dollars “dans les trois ans”. Il semble néanmoins que la technologie soit désormais plus proche du cahier des charges nécessaire pour faire de ce rêve une réalité.