Model 3 : Tesla expédie ses 7000 premières voitures made in China vers l’Europe

Tesla vient d'expédier 7000 Tesla Model 3 fabriquées dans l'usine Gigafactory de Shanghai en Chine vers l'Europe. Les véhicules devraient arriver en Belgique à la fin du mois de novembre 2020. Ils seront par la suite vendus dans une douzaine de pays du continent, dont la France.

L'usine Tesla Gigafactory de Shanghai devait à l'origine uniquement permettre de satisfaire la demande en Model 3 et Y sur le marché chinois. Or on a récemment appris que le constructeur avait finalement décidé d'exporter une partie de sa production de Model 3. Le journal en mandarin The Paper affirme que 7000 véhicules ont été chargés sur des porte-conteneurs à destination de l'Europe.

“Le 26 octobre 2020, Tesla tenait un événement dans la Tesla Gigafactory de Shanghai autour de l'exportation de véhicules fabriqués en Chine vers l'Europe. Près de 7000 véhicules Model 3 fabriqués en Chine partiront demain pour le marché européen. Leur arrivée dans les ports belges est prévue à la fin du mois, et les véhicules seront vendus dans une douzaine de pays, dont l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Suède“, peut-on lire dans The Paper.

Tesla semble se reposer sur la Chine… en attenant que la Gigafactory de Berlin ne monte en cadence ?

En marge de la cérémonie, Zhu Xiaotong, adjoint au maire de Shanghai a révélé que l'usine Tesla pouvait, à date, produire entre 3500 et 4000 véhicules chaque semaine. “Aujourd'hui nous sommes à tout juste 10 mois de la livraison du premier lot de Model 3 made in China. L'usine Model 3 chinoise peut désormais non seulement desservir le marché chinois à grande échelle, mais aussi passer tous les prérequis de certification pour entrer sur le marché européen”, explique Zhu Xiaotong.

La décision de Tesla peut interroger, d'autant plus lorsque l'on considère l'engagement du constructeur sur le continent, qui est en train de mettre sur pied une usine de fabrication dans la banlieue de Berlin. Or, ce premier envoi massif semble d'ores et déjà indiquer que la production de véhicules bénéficiera d'une chaîne logistique mondiale, au moins tant que la cadence ne sera pas atteinte dans l'unité de production du continent. Reste à savoir désormais quel volume de Tesla Model 3 le constructeur compte faire venir de Chine.

Source : The Paper