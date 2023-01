Elon Musk vante les capacités amphibies des Tesla dans une nouvelle vidéo

Elon Musk a partagé sur son réseau social une vidéo dans laquelle on voit une Model 3 de Tesla traverser sans difficulté une route fortement inondée.

Internet regorge de vidéos nous montrant la facilité avec laquelle les voitures de Tesla évoluent dans les rues inondées. Dès 2016, Elon Musk, le PDG de la compagnie, affirmait qu’il était possible de transformer une Tesla Model S en bateau, l’espace de quelques minutes. Si cela n’est pas totalement vrai, la vidéo partagée sur Twitter par Me Musk nous convainc que les berlines de Tesla se sortent vraiment très bien d’une situation qui aurait détruit le moteur de voitures à moteur thermique.

The Car Aquatic https://t.co/P7KYF8J8HF — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023

Dans la vidéo, on voit qu’un riverain montre l’étendue des flots qui ont envahi son quartier à un journaliste. L’avenue ne semble absolument pas carrossable, et pourtant, au grand étonnement de l’équipe de tournage, on voit arriver une Tesla. Au début, l’eau n’arrive qu’à hauteur des jantes, mais au fur et à mesure que la voiture avance, on voit qu’elle arrive jusqu’à mi-hauteur. Cela ne dérange pas le conducteur, qui effectue un demi-tour, et repart dans le sens opposé.

La Tesla Model 3 roule sans problème dans une rue très inondée

Les vidéos de ce type deviennent monnaie courante. L’absence de pot d’échappement et le scellage de la batterie des voitures électriques leur permettent de traverser des chaussées inondées sans peur de les faire caler. En ce sens, Tesla ne peut pas se targuer d’être la seule compagnie à proposer des véhicules très résistants à l’eau. Nombre de commentateurs évoquent, par exemple, les capacités « amphibies » de la Nissan Leaf.

À lire — Elon Musk blague sur un Cybertruck amphibie… vraiment ?

Le conducteur de la Tesla que l’on voit dans la vidéo est sans doute très satisfait des performances et de l’étanchéité de sa voiture. Mais l’histoire aurait pu mal se finir pour lui. Au-delà de la capacité de sa Tesla Model 3 à rouler à travers l’eau pendant une courte période, il aurait pu frapper un gros obstacle, ou tomber dans un trou. Autant d’aléas contre lesquels sa voiture électrique ne peut rien faire.

Source : Inside EVs