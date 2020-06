Elon Musk blague sur un Cybertruck amphibie… vraiment ?

Le Cybertruck pourrait-il être amphibie ? Pour l’instant, ce n’est pas prévu. Mais quand Elon Musk fait une blague sur le sujet, le doute s’installe. Ce ne serait en effet pas la première fois que l’excentrique milliardaire mette à exécution l’un de ses traits d’humour.

Le Cybertruck de Tesla ne devrait pas arriver sur le marché américain avant 2021. Mais le véhicule amuse déjà beaucoup les internautes, et ce depuis sont annonce fin 2019. Avec son look rétrofuturiste tout droit sorti d’un jeu PS1, il titille l’imagination des créatifs.

L’un d’eux se nomme Slav Popovski et est un artiste 3D. Pour la blague, il a réalisé une vidéo où l’on peut voir le Cybertruck flotter sur l’eau, tel un véhicule amphibie de l’armée. A l’arrière, un homme est en train de pêcher. Une vidéo amusante vue près de 90 000 fois, dont au moins une fois par Elon Musk. Très actif sur Twitter, où il s’amuse à faire des mèmes et à discuter avec les internautes, le CEO de Tesla a répondu à la vidéo avec une phrase qui ressemble à une blague :

I think we could make that work — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020

Je pense que ça pourrait marcher.

Une bonne blague qui pourrait prendre fin ici, mais qui a excité les fans de la marque. En effet, ce ne serait pas la première fois qu’une petite vanne se transforme en projet concret, surtout quand on sait que Musk souhaite faire du Cybertruck le véhicule le plus futuriste et loufoque qui soit.

Elon la blague

On se souvient que le projet Boring Compagny est né d’un tweet. Frustré dans les embouteillages de Los Angeles, il avait publié un message rageur en clamant que les bouchons le rendaient fou et qu’il allait construire un tunnel pour y remédier. Ce qu’il a fait quelques mois plus tard.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging… — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

De même, l’ajout de mini-réacteurs de fusée sous la Tesla Roadstar pour apporter plus de puissance a débuté par un trait d’esprit. Est-ce que ces blagues sont à l’origine de ces projets, ou ceux-ci existaient-il déjà et ces traits d’humour n’étaient qu’annonces de manière « cool » ? L’histoire ne le dit pas.

I’m not. Will use SpaceX cold gas thruster system with ultra high pressure air in a composite over-wrapped pressure vessel in place of the 2 rear seats. — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

En tout cas, quand Elon Musk blague, on ne sait plus si c’est du lard ou du cochon. Si l’idée de transformer le Cybertruck en véhicule amphibie est un peu grosse, il ne faudra pas faire les surpris s’il l’annonce officiellement.

En tout cas, le Cybertruck est déjà un succès avec 650 000 précommandes.