Tesla : la conduite entièrement autonome est finalisée, son prix est divisé par deux

Pour marquer la fin de la longue, très longue période de bêta du FSD (Full Self Driving), Tesla a décidé de faire fondre les prix de l'abonnement mensuelle proposée pour accéder à sa technologie de conduite autonome “supervisée”.

Comme vous le savez probablement, Tesla a officialisé la fin de la période de bêta du FSD débutée il y a plusieurs années maintenant. Pour l'occasion, le constructeur a choisi d'ouvrir l'accès à sa technologie de conduite autonome à l'ensemble des propriétaires américains de Tesla durant deux semaines.

Une belle opportunité pour ceux qui souhaitent essayer la fonctionnalité et constater les avancées réalisées durant ces années de développement et de mises à jour. Mais surtout, les utilisateurs vont pouvoir déterminer si l'investissement dans le FSD vaut la peine ou non. Pour rappel, la technologie de conduite autonome est accessible aux Etats-Unis de deux façons : soit en ajoutant directement le FSD en option au moment de l'achat du véhicule en échange de 12 000 dollars, soit en optant pour un abonnement mensuel facturé à 200 dollars par mois.

Tesla divise par deux le prix de la souscription FSD

Quel que soit l'option choisie, les montants restent importants et potentiellement dissuasifs. Tesla a fini par le comprendre. En effet, l'entreprise a confirmé dans une publication sur X ce 12 avril 2024 une réduction significative du prix de l'abonnement mensuel pour le FSD. Pour cause, la facture a été divisée par deux ! Désormais, la souscription au FSD est proposée à 99 € par mois aux Etats-Unis et au Canada, les seuls deux pays où la technologie est officiellement disponible.

Rappelons que cette baisse de prix survient alors que le FSD vient tout juste de passer dans sa version v12. Cette mouture s'appuie sur un contrôle complet par réseau neuronal, ce qui se traduit par une meilleure exécution de manoeuvres les plus complexes. Les premiers retours des utilisateurs sur les réseaux sociaux ont été sans appel, le FSD n'ayant visiblement plus de difficulté à gérer des situations difficiles (virages avec champ de vision étroit, changements de voie et insertion sur les voies rapides, etc.). La conduite est d'ailleurs décrite comme plus fluide par la majorité des testeurs (accélérations progressives, moins de freinages abruptes, etc.).

Concluons en mentionnant que le FSD n'est toujours pas disponible en France. S'il existe bel et bien une option Capacité de conduite entièrement autonome sur le configurateur français de Tesla (affichée à 7 500 €), cette option regroupe en réalité toutes les fonctionnalités de l'Autopilot de base et sa version améliorée, ainsi que la reconnaissance et réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop. En France, les premiers systèmes de conduite autonome avancés pourraient débarquer sur nos routes d'ici la fin d'année 2024.

Source : InsideEVs