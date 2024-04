Citroën révèle enfin l’autonomie réelle de sa ë-C3, alors bonne surprise ou pas ?

Juste avant son lancement officiel, la Citroën ë-C3 électrique révèle une autonomie supérieure aux prévisions, certifiée jusqu'à 326 km pour le modèle de base.

Annoncée pour moins de 25 000 € hors bonus, la Citroën ë-C3 s'intègre dans le segment compétitif des citadines électriques, aux côtés de modèles comme la Fiat 600e ou la Dacia Spring. Son prix de départ maintenant fixé à 23 300 € avant bonus écologique, elle a pour but d’attirer les utilisateurs soucieux de leur budget sans sacrifier la performance quotidienne.

Cette citadine est attendue dans les showrooms de Citroën dès juin, avec des premières livraisons qui ont été planifiées pour le début de l'automne. L'intérêt déjà marqué pour la ë-C3 est visible à travers les volumes élevés de précommandes. Ces derniers montrent donc l'enthousiasme des utilisateurs pour ce nouveau modèle qui combine économie et écologie.

L’autonomie réelle de la Citroën ë-C3 surpasse les attentes

Initialement, la Citroën ë-C3 avait été annoncée avec une estimation d’autonomie de 320 km. Mais dernièrement, ce chiffre a été revu à la baisse à 300 km sur le site du constructeur en raison d’une approche de communication plus prudente. Cependant, les résultats finaux du cycle WLTP ont offert aux futurs utilisateurs une agréable surprise : l'autonomie réelle est non seulement plus élevée que cette révision mais dépasse également les premières estimations. L'entrée de gamme, la version “You”, avec des roues de 16 pouces atteint 326 km, tandis que la version “Max” avec des jantes de 17 pouces affiche 321 km.

En plus de ses performances énergétiques en deçà des attentes, la ë-C3 se distingue par son intérieur conçu pour le confort et centré sur des technologies modernes. Le modèle C-Zen Lounge est équipé de sièges Advanced Comfort et d’un système de suspension à double butées hydrauliques. Ils ont pour but d'offrir une conduite douce et agréable, même sur des routes accidentées. La technologie n’est pas en reste avec, pour la version “Max”, un grand écran d’infodivertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, qui assure une connectivité complète.

L'autonomie accrue de la Citroën ë-C3, combinée à ses innovations en matière de confort et de connectivité, la positionne donc comme une option très compétitive sur le marché des citadines électriques.