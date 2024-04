Voiture électriques : cette borne recharge votre véhicule en 30 min et peut se brancher n’importe où

Alors que l'adoption de la voiture électrique en France rencontre des obstacles tels que les longs temps de recharge et l'accès limité aux bornes, Juice présente la Juice Ultra 2, une solution de recharge ultra-rapide qui promet une installation en moins d'une heure, même à domicile.

La transition vers l'électromobilité s'accompagne souvent de préoccupations pour les automobilistes. La voiture électrique, souvent vantée comme le futur de la mobilité durable, se heurte en pratique à des obstacles. Alors qu’aux États-Unis, Tesla annonce la construction d'une station Superchargeur record de 200 bornes, certains conducteurs en France envisagent de revenir à un véhicule thermique.

Ces utilisateurs de véhicules électriques envisagent un retour en arrière. Ils sont en effet confrontés à plusieurs difficultés : de longs temps de recharge et un accès limité aux bornes publiques. De plus, les coûts élevés d'installation d'une borne personnelle aggravent leur frustration.

Voitures électriques : voici une borne de recharge rapide qui peut être installée chez vous en moins d’une heure

Face à ces enjeux, la société suisse Juice propose une borne de recharge ultra-rapide qui se distingue par sa simplicité d'installation et d'utilisation. Ce système peut être installé en moins d'une heure et se branche sur une simple prise industrielle, rendant la recharge à domicile ou au travail bien plus accessible. Sa rapidité d'installation est particulièrement attrayante pour les propriétaires et les entreprises qui souhaitent éviter les longues et coûteuses procédures traditionnelles. Avec des capacités de batteries allant jusqu'à 466 kWh, elle permet de réduire les temps d'attente habituellement nécessaire.

De plus, cette borne est également conçue pour être utilisée de manière optimale en termes de gestion énergétique. Elle intègre un système qui permet de charger les batteries durant les heures creuses et d'utiliser l'énergie solaire. En outre, sa capacité à délivrer une charge rapide grâce à l'énergie préalablement stockée en fait une solution idéale pour les environnements commerciaux et résidentiels. La Juice Ultra 2 fait donc partie des solutions qui pourraient jouer un grand rôle dans l'accélération de l'adoption des voitures électriques en éliminant les principaux obstacles liés à l'infrastructure de recharge.

Source : Juice