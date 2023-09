Fin des voitures thermiques : le Royaume-Uni repousse l’échéance en 2035

A la surprise générale, le Royaume-Uni a décidé de revenir en arrière sur de nombreux engagements pris en faveur de l'environnement. La fin des ventes de voitures thermiques neuves est par exemple repoussée, passant de 2030 à 2035. Une nouvelle qui n'enchante pas vraiment certains constructeurs automobiles comme Ford.

Alors que le bonus écologique a déjà disparu en 2022 au Royaume-Uni, faisant de la Grande-Bretagne le seul marché majeur à ne pas proposer d'aides à l'achat, l'heure semble bien au recul chez nos voisins britanniques.

Pour cause, le Premier ministre Rishi Sunak s'est adressé ce 20 septembre 2023 à ses concitoyens pour annoncer plusieurs revirements dans les engagements pris par ses prédécesseurs en politique environnemental. Tout d'abord, il est question d'un report de l'échéance de la fin des ventes des voitures thermiques.

Le Royaume-Uni fait machine arrière sur la fin des motorisations thermiques

D'abord fixée en 2030 par l'ancien locataire du 10 Downing Street Boris Johnson, l'entrée en vigueur de cette mesure est maintenant fixée en 2035. Un calendrier identique à celui de l'Union européenne donc. Malgré tout, M. Sunak a assuré qu'il restait attaché à l'objectif juridiquement contraignant d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Mais selon lui, la Grande-Bretagne peut y parvenir en prenant davantage son temps, du fait “de son avance sur tous les autres pays du monde”.

Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé plusieurs retours en arrière, nécessaires à ses yeux pour alléger les “coûts inacceptables” provoqués par la transition énergétique aux ménages britanniques. Voici les mesures concernées :

interdiction des chaudières au gaz repoussée en 2035

Pas de nouvelles réglementations sur l'efficacité énergétique des habitations

Report de l'interdiction des chaudières au fioul de 2026 à 2035

Suppression des taxes anti-avion

Suppression des mesures en faveur du covoiturage

“Si nous continuons dans cette voie, nous risquons de perdre le peuple britannique et le contrecoup qui en résulterait ne serait pas seulement contre des politiques spécifiques, mais contre la mission elle-même”, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Ford est totalement contre ce report

Contre toute attente, le report de la fin des motorisations thermiques n'enchante pas tout le monde, à commencer par certains constructeurs automobiles. C'est notamment le cas de Ford. En effet, Lisa Brankin, présidente et directrice générale de Ford UK, a manifesté son désaccord très rapidement : “L'industrie automobile investit pour relever ce défi. Il s'agit de la plus grande transformation industrielle depuis un siècle et l'objectif UK 2030 est un catalyseur essentiel pour accélérer Ford vers un avenir plus propre”, explique-t-elle.

Elle poursuit : “Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l'ambition, de l'engagement et de la cohérence. Un assouplissement de l'objectif 2030 compromettrait ces trois éléments”. Voilà qui a le mérite d'être clair. Dans sa prise de parole, la patronne de Ford UK rappelle au passage que 532 millions de dollars ont été investis par la marque pour respecter l'échéance initiale fixée en 2030.

Source : Motor1