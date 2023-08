Tesla Model 3 : la direction assistée est détraquée, une enquête est ouverte

Tesla est à nouveau sous le coup d'une enquête fédérale menée par la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière. Cette fois-ci, l'institution a décidé d'ouvrir ces investigations après le dépôt d'une douzaine de plaintes de propriétaires de Tesla Model 3 et Model Y. En cause, une perte du contrôle de la direction et de la direction assistée.

Tesla, leader mondial de la voiture électrique, est à nouveau sous le coup d'une enquête fédérale menée par la NHTSA. En effet, l'agence fédérale américaine vient d'officialiser l'ouverture d'une investigation sur les dernières Tesla Model 3 et Model Y fabriquées en 2023.

La NHTSA enquête encore sur Tesla

La raison ? L'institution a reçu une douzaine de plaintes de la part de propriétaires dans lesquelles ils affirment avoir perdu le contrôle de la direction et la direction assistée. Ce 31 juillet 2023, la NHTSA a donc publié un avis d'évaluation préliminaire sur cette situation inquiétante :

“Le Bureau d'investigation des dysfonctionnements (ndrl : Office of Defects Investigation ; ODI) ouvre une évaluation préliminaire sur les véhicules Tesla Model 3 de l'année 2023 en raison de rapports faisant état de l'impossibilité de diriger le véhicule et de la perte de la direction assistée”, précise l'organisme.

280 000 véhicules concernés

Si la NHTSA n'a pas vraiment été avare en détails, elle confirme donc que l'ODI a reçu cinq plaintes faisant l'état d'une incapacité à diriger le véhicule. Les sept autres rapports indiquent la perte de la direction assistée, ce qui nécessite fatalement des efforts accrus pour contrôler la voiture. Cette enquête a pour but de déterminer l'ampleur, la fréquence, la cause (erreur de fabrication, malfaçon, etc.) et la gravité du problème.

Pour l'heure, aucun des incidents signalés à la NHTSA n'a entraîné de blessure ou de décès. Néanmoins, l'agence précise que l'un d'entre eux s'est soldé par un accident et par l'incendie du véhicule concerné. Au total, les investigations de la NHTSA portent sur un nombre conséquent de véhicules : à minima 280 000 Tesla Model 3 et Model Y fabriquées en 2023.

Précisons que les conclusions de cette évaluation préliminaire peuvent déboucher sur un rappel. Si tel est le cas, les propriétaires concernés pourraient être contraints d'amener leur Tesla en concession, à moins que le constructeur parvienne à régler le problème via une mise à jour logiciel comme c'est souvent le cas. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la NHTSA enquête sur Tesla. Depuis 2021, l'agence enquête sur des problèmes de sécurité avec l'Autopilot, tandis qu'elle s'est penchée sur des cas inquiétants de volants détachés en mars 2023.

