Volkswagen ID. 7 : les commandes sont ouvertes, voici le prix de la berline électrique

Volkswagen vient d'ouvrir le carnet de commandes de l'ID. 7 en Allemagne. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir certaines données manquantes, comme l'autonomie et le prix de la nouvelle berline électrique du constructeur.

Alors que Volkswagen vient d'annoncer il y a quelques jours l'entrée en production de l'ID. 7 en Allemagne, le constructeur vient tout juste d'ouvrir le carnet de commandes de sa berline électrique chez nos voisins outre-Rhin.

L'occasion pour les utilisateurs de découvrir certaines données manquantes sur celle qu'on surnomme la “Passat électrique”. Tout d'abord, on apprend que le constructeur compte lancer pour l'instant qu'une seule version de sa grande berline wattée, à savoir l'ID. 7 Pro. Ce modèle embarque un pack de batteries de 77 kWh, ce qui lui permet d'afficher une belle autonomie de 621 km en cycle WLTP.

Autonomie, prix, équipements, on sait tout sur l'ID. 7

Par ailleurs, le constructeur promet une consommation énergétique moyenne entre 16,3 et 14,1 kWh aux 100 kilomètres. Dans l'optique de séduire les utilisateurs européens (et surtout de faire passer la pilule du prix, mais nous y reviendrons plus tard), VW a décidé de doter cette finition avec certains équipements haut de gamme.

Ainsi, l'ID. 7 est le premier véhicule électrique de la marque à embarquer un système de climatisation intelligent, capable de répartir l'air de manière optimale dans l'habitacle. Le futur vaisseau amiral de VW dispose également d'un nouvel assistant vocal IDA doté d'une meilleure compréhension. On retrouve ensuite pêle-mêle dans ce pack d'équipements :

l'affichage tête haute en réalité augmentée

le système de navigation Discover Pro Max

des jantes en alliage Hudson 8J x 19 à l'avant, 8,5J x 19 à l'arrière, avec finition diamantée

système de verrouillage et de démarrage sans clé Keyless Access

divers systèmes d'aides à la conduite comme le Travel Assist, le Lane Assist, le Side Assist, les alertes de sorties de route et la caméra de recul

A l'intérieur, les propriétaires de l'ID. 7 Pro pourront aussi profiter de certains avantages comme des sièges électriques ergoActive à mémoire de forme et automassants, ou encore un système audio signé Harman Kardon composé d'une douzaine d'enceintes (pour une puissance de 700 W). La berline vous permettra également d'admirer la voute céleste avec un toit ouvrant panoramique Smart Glass (le verre devient opaque ou transparent via une commande vocale)… Sous option malheureusement.

Venons-en maintenant à la question qui fâche : le prix. En Allemagne, l'ID. 7 Pro sera proposée à partir de 56 995 €. Un tarif qui la destine d'emblée aux budgets aisés. Précisons que ce prix est valable uniquement pour le marché allemand. Pour l'instant, Volkswagen n'a pas encore communiqué la grille tarifaire en vigueur en France. Pour rappel, l'ID. 7 sera également déclinée dans une version Pro S qui sera notamment équipée d'une batterie de 86 kWh pour une autonomie de 700 km.